Угода на $36,5 млн: Тігіпко став новим власником Ідея Банку

Польська компанія Getin Holding SA 23 квітня успішно завершила продаж 100% акцій львівського Ідея Банку — 27-го за розміром активів в Україні. Покупцем виступила кіпрська Alkemi Limited, що входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Тігіпко придбав Ідея Банк у Getin Holding

Угода відбулася відповідно до умов попереднього договору, укладеного 18 жовтня минулого року, зазначено в біржовому повідомленні

Згідно з умовами угоди, Getin Holding отримав за пакет акцій Ідея Банку суму, еквівалентну $36,5 млн. Додатково компанії було сплачено $194,339 тис. євро як винагороду за ексклюзивний договір, підписаний із покупцем 22 квітня 2025 року.

Окрім цього, продавець отримав окрему виплату за передачу прав на кошти, розміщені на депозиті в Ідея Банку, яка становила 30,24 млн грн у перерахунку на євро — 633,79 тис.

Ця операція була здійснена на підставі тристороннього договору доручення між Getin Holding, покупцем та банком, укладеного 23 квітня 2025 року.

Шлях до угоди

НБУ рішенням від 21 квітня надав згоду Тігіпку на опосередковане придбання 100% акцій Ідея Банку.

Процес придбання Ідея Банку Сергієм Тігіпком затягнувся через тривалу перевірку документів з боку Національного банку України. Це була вже не перша спроба продати фінустанову: ще у 2022 році зірвалася угода між Getin Holding і ПУМБом, оскільки сторони не виконали умови договору. Згодом польський власник взагалі призупинив процес продажу через початок повномасштабної війни в Україні.

У 2023 році ситуація ускладнилася ще більше — НБУ визнав ділову репутацію Getin Holding та його власника Лєшека Чарнецького небездоганною. Регулятор тимчасово позбавив компанію права голосу в Ідея Банку та зобов’язав усунути виявлені порушення протягом року. Однак навіть після цього право голосу так і не було повернуто. Для управління банком було призначено довірену особу — президента Польсько-української господарської палати Яцека Пехоту.

У жовтні 2024 року, правління Getin і група "ТАС" Тігіпка підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку. Базова сума угоди становила $34 млн. Того ж місяця Getin отримав рішення НБУ про продовження шестимісячного терміну на продаж Ідея Банку – до кінця січня 2025 року.

12 грудня 2024 року Антимонопольний комітет України надав Тігіпку дозвіл на угоду, а Нацбанк України наприкінці січня 2025 року повідомив про отримання від Тігіпка пакета документів щодо погодження купівлі Ідея Банку.

В кінці березня 2025 року польський Getin Holding SA уклав черговий додаток до договору з кіпрською компанією "Алкемі Лімітед", власника групи "ТАС" Сергія Тігіпка, про продаж 100% акцій Ідея Банку, згідно з яким строк виконання відкладальних умов подовжено до 30 квітня 2025 року.

Про Ідея Банк

Ідея Банк — один із найстаріших банків в Україні, заснований у серпні 1989 року як Прикарпатлісбанк для обслуговування лісової та деревообробної галузей. У 2007 році він увійшов до складу польської фінансової групи Getin Holding S.A.

За даними НБУ, на початок березня 2024 року Ідея Банк займав 26-те місце за розміром активів серед 63 українських банків — 11,01 млрд грн. За підсумками 2023 року його чистий прибуток склав 509,9 млн грн.

Станом на 1 березня 2025 року активи банку зросли до 12,68 млрд грн, що становило 0,34% від загальних активів банківської системи. За цим показником він опустився на 27-е місце серед 60 банків.