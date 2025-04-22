НБУ погодив Тігіпку купівлю Ідея Банку після тривалої перевірки

21 квітня Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про надання згоди Сергію Тігіпку, власнику групи "ТАС", на опосередковане придбання повного пакета акцій (100%) львівського Ідея Банку.

Про це йдеться у біржовому повідомленні продавця – польського Getin Holding SA, пише "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається, таким чином, була виконана ще одна умова переходу права власності на акції Ідея Банк Україна, визначена у договорі.

Перед цим, 14 та 27 березня, продавець повідомив, що через необхідність перевірки поданих документів та інформації Національний банк України (НБУ) продовжив ще на 30 робочих днів строк прийняття рішення про погодження угоди купівлі-продажу Ідея Банку. Тоді строк виконання відкладальних умов було подовжено до 31 березня.

Довгий шлях до угоди

Процес придбання Сергієм Тігіпком Ідея Банку затягнувся через перевірку документів НБУ. Раніше, у 2022 році, зірвалася угода Getin з ПУМБом щодо продажу Ідея Банку через невиконання умов. Після цього Getin відмовився від продажу через війну.

У 2023 році НБУ визнав репутацію Getin та його власника Чарнецького небездоганною, тимчасово позбавив Getin права голосу в Ідея Банку та вимагав усунення порушень протягом року, але згодом право голосу не повернув. Було призначено довірчого керуючого - президента Польсько-української господарської палати Яцека Пехоту.

У жовтні 2024 року, правління Getin і група "ТАС" Тігіпка підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку. Базова сума угоди становила $34 млн. Того ж місяця Getin отримав рішення НБУ про продовження шестимісячного терміну на продаж Ідея Банку – до кінця січня 2025 року.

12 грудня 2024 року Антимонопольний комітет України надав Тігіпку дозвіл на угоду, а Нацбанк України наприкінці січня 2025 року повідомив про отримання від Тігіпка пакета документів щодо погодження купівлі Ідея Банку.

В кінці березня 2025 року польський Getin Holding SA уклав черговий додаток до договору з кіпрською компанією "Алкемі Лімітед", власника групи "ТАС" Сергія Тігіпка, про продаж 100% акцій Ідея Банку, згідно з яким строк виконання відкладальних умов подовжено до 30 квітня 2025 року.

Про Ідея Банк

Ідея Банк, один із найстаріших в Україні, заснований у серпні 1989 року як Прикарпатлісбанк для підтримки лісової та деревообробної промисловості, у 2007 році був придбаний польською групою Getin Holding S.A.

За даними НБУ, на початок березня 2024 року Ідея Банк посідав 26-те місце за активами (11,01 млрд грн) серед 63 українських банків, а його чистий прибуток за 2023 рік склав 509,9 млн грн.

Станом на 1 березня 2025 року загальні активи Ідея Банку становили 12,68 млрд грн, або 0,34% від загальних активів банківської системи. За цим показником він був 27-м серед 60 українських банків.