Тігіпко подав документи про купівлю Ідея Банку, НБУ розглядає їх

Національний банк України отримав від Сергія Тігіпка пакет документів щодо погодження набуття істотної участі в Ідея Банку. Регулятор повідомив, що наразі опрацьовує подані матеріали відповідно до встановлених законодавчих процедур.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Угода щодо купівлі Ідея Банку групою "ТАС" була укладена у жовтні 2024 року, базова сума угоди склала 34 мільйони доларів. Перед цим, у квітні 2024 року, НБУ зобов’язав польський холдинг Getin Holding продати свою 100% частку в українському банку протягом шести місяців.

Після підписання договору про продаж регулятор продовжив цей термін до кінця січня 2025 року.

Спроби продажу Ідея Банку

Раніше спроби продати Ідея Банк іншим покупцям не мали успіху. У 2022 році Getin Holding не зміг завершити угоду з Першим українським міжнародним банком (ПУМБ).

Згодом, у березні 2023 року, НБУ визнав небездоганною ділову репутацію холдингу та його основного власника Лешека Чарнецького, тимчасово позбавивши компанію права голосу за 100% акцій банку.

Додамо, 18 жовтня 2024 року правління Getin Holding та Група "ТАС" підписали договір купівлі-продажу Ідея Банку. Покупцем 100% акцій стала кіпрська компанія Alkemi Limited, що входить до Групи "ТАС". Базова сума угоди становитиме 34 мільйони доларів.

У грудні 2024 року Антимонопольний комітет України вже надав Сергію Тігіпку дозвіл на концентрацію шляхом опосередкованого придбання 100% акцій Ідея Банку. Тепер остаточне рішення за Національним банком, який має схвалити завершення угоди.

Нагадаємо, що Ідея Банк вдалося продати не з першої і навіть не з другої спроби. Через пандемію коронавірусу зірвалась угода про придбання банку компанією Dragon Capital Томаша Фіали, а вторгнення РФ зірвало угоду Getin Holding з банком ПУМБ.

Третя спроба, вочевидь, мала більше шансів на успіх, адже продати банк від польського Getin Holding вимагав НБУ, який дав 6 місяців на продаж його 100% частки у статутному капіталі фінустанові.