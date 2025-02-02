Тигипко подал документы о покупке Идея Банка, НБУ рассматривает их

Национальный банк Украины получил от Сергея Тигипко пакет документов по согласованию получения существенного участия в Идея Банка. Регулятор сообщил, что в настоящее время прорабатывает представленные материалы в соответствии с установленными законодательными процедурами.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Соглашение по покупке Идея Банка группой "ТАС" было заключено в октябре 2024 года, базовая сумма сделки составила 34 миллиона долларов. До этого, в апреле 2024 года, НБУ обязал польский холдинг Getin Holding продать свою 100% долю в украинском банке в течение шести месяцев.

После заключения договора о продаже регулятор продлил этот срок до конца января 2025 года.

Попытки продажи Идея Банка

Ранее попытки продать Идея Банк другим покупателям не имели успеха. В 2022 году Getin Holding не смог завершить соглашение с Первым украинским международным банком (ПУМБ).

В марте 2023 года НБУ признал небезупречной деловую репутацию холдинга и его основного владельца Лешека Чарнецкого, временно лишив компанию права голоса за 100% акций банка.

Добавим, 18 октября 2024 г. правление Getin Holding и Группа "ТАС" подписали договор купли-продажи Идея Банка. Покупателем 100% акций стала кипрская компания Alkemi Limited, входящая в Группу "ТАС". Базовая сумма сделки составит 34 миллиона долларов.

В декабре 2024 года Антимонопольный комитет Украины уже предоставил Сергею Тигипко разрешение на концентрацию путем опосредованного приобретения 100% акций Идея Банка. Теперь окончательное решение по Национальному банку, который должен одобрить завершение соглашения.

Напомним, что Идея Банку удалось продать не с первой и даже не со второй попытки. Из-за пандемии коронавируса сорвалось соглашение о приобретении банка компанией Dragon Capital Томаша Фиалы, а вторжение РФ сорвало соглашение Getin Holding с банком ПУМБ.

Третья попытка, очевидно, имела больше шансов на успех, ведь продать банк от польского Getin Holding требовал НБУ, давший 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.