Продажа Идея Банка: НБУ продлил на три месяца срок польскому холдингу на выход с украинского рынка

29 октября Getin Holding SA получил решение Национального банка Украины о продлении на три месяца предоставленного 29 апреля 2024 шестимесячного срока для продажи дочернего украинского Идея Банк.

Об этом говорится в сообщении холдинга на Варшавской фондовой бирже, пишет "Интерфакс-Украина".

"При вынесении решения о внесении изменений Национальный банк Украины учел прошение Эмитента по продлению срока реализации акций АО "Идея Банк" (IBU), в частности, заключению договора купли-продажи акций IBU от 18 октября 2024 года", — отмечают в компании.

Первая в Украине продажа банка за время большой войны

Польский Getin Holding продал Идея Банк Украина, где полякам принадлежало 100% акций компании из группы ТАС Сергея Тигипко за 34 миллиона долларов. Это первая транзакция M&A в банковском секторе с начала полномасштабной войны.

Продать банк от польского Getin Holding потребовал НБУ, который дал 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждению.

Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него было полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций Идея Банка (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ позволил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.

Ранее Getin Holding SA 28 марта получила решение Нацбанка Украины о временном запрещении права голоса относительно 100% принадлежащих ему акций украинского Идея Банка.

Запрет свершился через признание небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.

Напомним, что покупкой финучреждения интересовались еще ПУМБ Рината Ахметова и "Новая почта".

Идея Банку удалось продать не с первой и даже не со второй попытки. Из-за пандемии коронавируса сорвалось соглашение о приобретении банка компанией Dragon Capital Томаша Фиалы, а вторжение РФ сорвало соглашение Getin Holding с банком ПУМБ.

Про Идея Банк

Идея Банк (ранее – Плюс банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн. грн.

Идея Банк работает в сегменте розничного бизнеса и фокусируется на обслуживании физических лиц. Основными продуктами банка являются кредиты наличными, кредитные карты, депозиты, текущие счета и дебетовые карты.

По состоянию на 30 июня 2024 г. общий баланс Идея Банка составил почти 162 млн долларов.