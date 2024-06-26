НБУ требует от поляков продать "Идея Банк": Ахметов, "Новая почта" и Тигипко заинтересованы в покупке, - СМИ

Польский акционер "Идея Банка" Getin Holding должен продать банк до конца октября по требованию Национального банка Украины. Покупкой финучреждения заинтересовались ТАС Сергея Тигипко, ПУМБ Рината Ахметова и "Новая почта".

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Об этом пишет украинский Forbes.

Это может стать первым соглашением по продаже банка на украинском рынке с начала полномасштабного вторжения РФ.

Потенциальные покупатели

Двое финансистов рассказали изданию, что покупкой финучреждения заинтересовался Сергей Тигипко. Сам бизнесмен подтвердил этот факт, но заметил, что говорить о каких-либо деталях пока рано.

О заинтересованности банка ПУМБ Forbes сообщили должностные лица финансово-экономического блока во власти. Еще трое чиновников подтвердили интерес "Новой почты" к покупке финучреждения.

И в ПУМБ, и в "Новой почте", и в самом "Идея Банке" отказались от комментариев, а в НБУ заявили, что пока не получали документы от потенциальных инвесторов.

По оценкам экспертов, "Идея Банк" может стоить от почти $20 млн. до около $39 млн.

Идея банк (ранее – Плюс банк) основан в 1989 году. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало марта 2024 года банк по размеру активов занимал 26-е место (11,01 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Его чистая прибыль за 2023 год составила 509,9 млн грн.

ПУМБ занимает седьмое место по активам в украинской банковской системе. Это крупнейший украинский банк, не являющийся государственным и не имеющий иностранного капитала. 100% финучреждения с уставным фондом 4,78 млрд грн владеет Ринат Ахметов через свой холдинг СКМ.

Попытка №3

Это уже третья попытка продать "Идея Банк". Из-за пандемии коронавируса сорвалось соглашение о приобретении банка компанией Dragon Capital Томаша Фиалы, а вторжение РФ сорвало соглашение Getin Holding с банком ПУМБ.

Третья попытка, очевидно, имеет больше шансов на успех, ведь продать банк от польского Getin Holding требует НБУ, дав 6 месяцев на продажу его 100% доли в уставном капитале финучреждения.

Аналогичное требование выдвинуто к основному владельцу Getin Holding Лешеку Чарнецкому. У него полгода на то, чтобы продать холдингу 44,98% акций "Идея банка" (145 318 179 штук). В качестве альтернативы НБУ позволил Чарнецкому продать свою долю в самом Getin Holding или компании LC Corp BV, которой принадлежит 34,17% холдинга.

Ранее Getin Holding SA получила решение Нацбанка Украины о временный запрет права голоса по отношению к принадлежащим ему 100% акций украинского Идея Банка.

Запрет свершился через признание небезупречной деловой репутации как самого финансового холдинга, так и его основного владельца Лешека Чарнецкого. Указано, что НБУ установил для Чарнецкого и Getin Holding срок устранения нарушения в 1 год. Причины признания репутации Чарнецкого и Getin Holding небезупречной НБУ не указывает.

В 2020 году владелец польского Idea Bank Лешек Чарнецкий стал фигурантом расследования польских правоохранителей, а сам банк из-за долгов был передан одному из крупнейших банков Польши Pekao. При этом поскольку украинский Идея Банк в составе холдинга был отделен от Idea Bank Poland, расследование на этот актив не повлияло.