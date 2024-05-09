Попытка грузинского TBC Bank Group купить Fondy: чем все закончилось

Грузинский TBC Bank Group PLC отозвал свою заявку на приобретение 85% украинской финансовой компании "Элайенс", действующей на платежном рынке под брендом Fondy.

Об этом пишет Минфин.

Напомним, 25 апреля Антимонопольный комитет Украины разрешил крупнейшему банку Грузии TBC купить украинский платежный сервис Fondy. Однако через несколько дней НБУ отменил регистрацию ООО "ФК "Элайенс" как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard из-за угрозы национальной безопасности Украины.

Без такой регистрации компания не может продолжать свою платежную деятельность.

"В течение февраля – апреля 2024 года Национальный банк Украины получил от правоохранительных органов информацию, что деятельность ООО "ФК "Элайенс" содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. Для проверки и подтверждения полученных данных Национальный банк обратился с уточняющим запросом в государственный орган специального назначения с правоохранительными функциями и получил документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", - пояснил свое решение регулятор.

Владелец платежной платформы Fondy Валерия Вагоровская публично выразила свое несогласие с решением регулятора, назвав его несправедливым:

"Мы категорически не согласны с решением НБУ, считаем его несправедливым и необоснованным. Обращаемся к СБУ с просьбой опубликовать доказательства того, что действия нашей компании могут представлять угрозу нацбезопасности. Мы точно знаем, что таких доказательств нет", - заявила она.

По состоянию на 9 мая Национальный банк не отменил своего решения.

Что решил TBC Bank

Издание пишет, что после отмены регистрации ООО "ФК "Элайенс" иностранные покупатели потеряли интерес к украинской платежной организации.

Грузинский TBC Bank Group PLC отозвал свою заявку на приобретение 85% украинской финансовой компании "Элайенс", действующей на платежном рынке под брендом Fondy. Об этом в ответ на официальный запрос "Минфину" сообщили в Нацбанке.

Там уточнили, что грузинская структура предоставила пакет документов для согласования приобретения ООО "ФК "Элайенс" в конце марта 2024 года.

"3 мая 2024 года представитель компании TBC Bank Group PLC обратился с ходатайством об оставлении без рассмотрения пакета документов. А 6 мая Национальный банк оставил без рассмотрения пакет документов компании TBC Bank Group PLC о согласовании существенного участия в ООО "ФК "Элайенс"", — ответили в НБУ по запросу "Минфина".

Напомним, предварительное соглашение между Fondy и TCP Bank Group было подписано еще в декабре 2023 года. В феврале 2024 года TBC Bank Group впервые обратилась в АМКУ с заявлением на приобретение платежного сервиса Fondy. Но заявление вернули из-за несоответствия требованиям. В марте компания направила регулятору повторный запрос. Предварительная сумма обсуждаемого соглашения составляла 5 млн долларов.

Справка

Fondy является торговой маркой, которая в соответствии с данными из Государственного реестра торговых марок зарегистрирована 10.08.2015, и которую с 21.09.2015 использует ООО "ФК "Элайенс" при оказании своих услуг.

Владельцем указанной торговой марки является компания "Венд А Холдинг ГмбХ" (Австрия). Прямым участником (размер доли составляет 95%) и директором компании "Венд А Холдинг ГмбХ" (Австрия) является Вагоровская Валерия Валерьевна.

По результатам деятельности как косвенного участника международных платежных систем Visa и MasterCard доля ООО "ФК "Элайенс" за январь-февраль 2024 года среди косвенных участников карточных платежных систем составила 21,82% от количества и 9,35% от суммы операций с платежными картами, осуществленных косвенными участниками.

В то же время доля компании в общем объеме операций небанковских поставщиков платежных услуг колебалась на уровне ~2%.

TBC Bank Group PLC – публичная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Англии и Уэльсе. Небольшими пакетами акций владеют Европейский банк реконструкции и развития (3%) и Международная финансовая корпорация IFC, которая входит в структуру Всемирного Банка (2,8%). 19,89% принадлежат инсайдерам и 67,77% - публичным компаниям и индивидуальным инвесторам.

TBC PLC является материнской компанией АО TBC Bank (TBC Bank) и группы компаний, преимущественно работающих в Грузии в финансовом секторе.

Фото: ua.depositphotos.com