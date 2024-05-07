Правительство отменило ограничение импортных расчетов для бизнеса

Правительство Украины отменило постановление Кабмина №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 7 мая.

"В экономической политике у нас есть две глобальные задачи. Первая - это программы поддержки бизнеса и стимулирование экономической активности. Второе - это создать бизнес-климат, где предприниматели могут реализовать все свои возможности и амбиции", - говорится в его сообщении.

По его словам, сегодня правительство приняло очень важное решение в этом направлении.

"Мы упраздняем постановление Кабинета министров №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей — выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине", - отметил Шмыгаль.

Следует отметить, что отменить постановление Кабмина от 24 февраля 2022 года №153 "Об отдельных вопросах обеспечения осуществления импорта" на днях предложил Нацбанк Украины.

Отмена валютных ограничений для импорта работ и услуг

Напомним, с 4 мая в Украине упразднены все валютные ограничения для импорта работ и услуг.

НБУ отмечает, что этим обеспечивается возможность бизнеса покупать и перечислять иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг.

Кроме того, как говорится в разъяснении регулятора относительно предложенных изменений, НБУ обеспечил возможность бизнеса покупать валюту и переводить средства за границу для оплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов, а также членских взносов.

Поэтому регулятор обратился к правительству с предложением отменить постановление №153, которое, учитывая изменения, утратило актуальность.

"Это связано с тем, что вышеупомянутое постановление Правительства Украины также частично содержит соответствующие операции", – говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке отметили, что такие изменения будут способствовать постепенному увеличению поступления экспортной выручки в Украину.