Уряд скасував обмеження імпортних розрахунків для бізнесу

Уряд України скасував постанову Кабміну №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 травня.

"В економічній політиці у нас є два глобальних завдання. Перше — це програми підтримки бізнесу та стимулювання економічної активності. Друге — це створити бізнес-клімат, де підприємці можуть реалізувати всі свої можливості та амбіції", - йдеться в його повідомленні.

За його словами, сьогодні уряд ухвалив дуже важливе рішення в цьому напрямку.

"Ми скасовуємо постанову Кабінету міністрів №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні", - зазначив Шмигаль.

Слід зазначити, що скасувати постанову Кабміну від 24 лютого 2022 року №153 "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту" днями запропонував Нацбанк України.

Скасування валютних обмежень для імпорту робіт та послуг

Нагадаємо, з 4 травня в Україні скасовані всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.

НБУ зазначає, що цим забезпечується можливість бізнесу купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг.

Крім того, як йдеться в роз'ясненні регулятора щодо запропонованих змін, НБУ окремо забезпечив можливість бізнесу купувати валюту та переказувати кошти за кордон для оплати аеропортових та портових зборів, штрафів, а також членських внесків.

Тому регулятор звернувся до уряду з пропозицією скасувати постанову №153, яка з огляду на зміни втратила актуальність.

"Це пов'язано з тим, що вищезазначена постанова Уряду України також частково містить відповідні операції", - йдеться в повідомленні НБУ.

У Нацбанку зазначили, що такі зміни сприятимуть поступовому збільшенню надходження експортної виручки в Україну.