Українському бізнесу необхідне пом'якшенні валютних обмежень – опитування ЕВА

Український бізнес висловив потребу в пом'якшенні діючих валютних обмежень. Найбільш суттєвими потребами для бізнесу у контексті можливого пом’якшення обмежень виявилися оплата послуг, виплата дивідендів нерезидентам та підвищення лімітів на операції з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України.

Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, яка провела спеціальне опитування.

Воно було проведене з метою визначення найважливіших потреб бізнес-спільноти у пом’якшенні тимчасових валютних обмежень, які були запроваджені Національним банком України та Урядом у зв’язку з введенням воєнного стану на всій території України з 24 лютого 2022 року.

Оплата послуг

Більшість учасників опитування (88%) визначили потребу у пом’якшенні обмежень щодо оплати послуг, які наразі заборонено (наприклад, маркетингові послуги, реклама, бізнес-консалтинг, освітні послуги тощо). За даними опитування, для 64% ця потреба є надзвичайно актуальною. Більшість учасників (37%) вважають, що цю потребу можна задовольнити, встановивши ліміт у 100-500 тисяч гривень на місяць, а для 31% - ліміт у 500 тисяч - 1 мільйон гривень на місяць.

Виплата дивідендів нерезидентам

71% компаній, що взяли участь у опитуванні, вказали на актуальність потреби у виплаті дивідендів нерезидентам, при цьому для 43% це питання є надзвичайно важливим. Для задоволення цієї потреби, 47% компаній пропонують встановити щоквартальний ліміт на здійснення таких операцій до 500 тисяч євро, а для 29% - ліміт більше 2 мільйонів євро.

Деякі з цих компаній пропонують поетапне розв'язання цього питання, дозволяючи виплати дивідендів за попередні роки протягом наступних років – за 2022 рік у 2024, за 2023 у 2025, а за роки до війни – у 2026 році. Вони розглядають можливість обмеження цих виплат, наприклад, 50% від суми річного чистого прибутку. Такий крок, на їхню думку, став би позитивним сигналом для залучення іноземних інвестицій.

Збільшення лімітів по операціях з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України

68% компаній висловили потребу у збільшенні лімітів для операцій за допомогою корпоративних гривневих платіжних карток за кордоном. Для 44% з них це важливо, але не є критичним. Більшість (65%) вважають, що ліміт в діапазоні 100-500 тисяч гривень на місяць був би достатнім, тоді як 17% обмежилися б сумою до 100 тисяч гривень на місяць.

Окремо підкреслено необхідність збільшення дозволених сум для міжособистісних переказів в іноземній валюті між картками. Експерти вважають, що збільшення лімітів не спричинить негативного впливу на валютний ринок завдяки існуючим обмеженням на купівлю іноземної валюти. Вони також вважають, що збільшення лімітів для переказів сприятиме зменшенню обсягів готівкових операцій з іноземною валютою, що, в свою чергу, покращить прозорість фінансових потоків.

Виплата позик нерезидентам

Половина компаній, що брали участь в опитуванні, вказали на актуальність виплати позик нерезидентам. 26% з них вважають, що потребують можливості виплачувати понад 2 мільйони євро на квартал, аналогічна кількість компаній потребує менше 100 тисяч євро, і 24% - між 100 та 500 тисячами євро кожного кварталу.

Компанії зауважили про можливість оплати відсотків за кредитами, отриманими від нерезидентів до 24 лютого 2022 року, включаючи як поточні, так і накопичені протягом двох років відсотки.

Оплата роялті Оплата роялті викликає інтерес у половини компаній, опитаних Європейською Бізнес Асоціацією, при цьому для 29% з них це питання є дуже важливим. Серед компаній, що висловили потребу в оплаті роялті, половина вважає достатнім ліміт у 100-500 тисяч грн на місяць, 30% задовольняються сумою до 100 тисяч грн, а 20% потребують більше 2 мільйонів гривень щомісяця.

Оплата проживання за кордоном українцям, які є податковими резидентами України

Оплата за проживання чи оренду житла за кордоном для українських податкових резидентів є важливою для 29% опитаних компаній, з яких для 10% це дуже важливо. Більшість компаній, що мають таку потребу, вважають, що ліміт до 100 тисяч грн на місяць був би достатнім, в той час як інші 47% потребують між 100 та 500 тисяч грн щомісячно.

Переказ коштів на рахунок юридичної особи-нерезидента, представництво якої діє в Україні, є неважливим для 75% компаній, водночас 11% вважають це надзвичайно важливим, і 13% визнають важливим, але не критичним. Для половини з них було б достатньо ліміту до 100 тисяч євро на квартал.

Оплата штрафів за порушення умов експортних контрактів

Оплата штрафів за порушення умов експортних контрактів не є важливою для 78% компаній, в той час як для 17% це важливо, але не критично, і лише для 3% дуже важливо. Більшість із тих, хто вважає це важливим, вважають, що достатнім був би ліміт до 100 тисяч грн на місяць.

Нагадаємо, на початку листопада бізнес закликав владу не допустити подальшого скорочення граничних строків повернення валютної виручки. Більш того, як вказували в Європейській Бізнес Асоціації, деяким компаніям не вистачає навіть 180 днів.

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