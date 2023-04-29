Кабмін рекомендує НБУ дозволити туроператорам розраховуватися валютою з закордонними партнерами

Кабінет міністрів рекомендує Національному банку України дозволити туроператорам та турагентам витрачати придбану в Україні валюту на розрахунки з закордонними партнерами за туристичні послуги.

Як повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство економіки, відповідне рішення з метою відновлення ринку туристичних послуг було прийняте на засіданні Кабміну 28 квітня.

Ним внесено зміни у перелік призначених для продажу (оплатної передачі) послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав, за операціями з імпорту яких НБУ рекомендовано забезпечити здійснення переказів. Сам перелік був затверджений у день російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

До переліку включено:

- послуги з тимчасового розміщення (проживання), а також повʼязані з цим супутні послуги (готельні послуги, послуги з організації харчування в закладах громадського харчування, послуги з організації дозвілля в культурно-розважальних закладах, організація та надання трансферів, оренда транспорту);

- послуги з придбання квитків на авіаційний, залізничний, автомобільний, річковий, морський транспорт, бронювання та оплати круїзів, оренди морських і річкових човнів, катерів та інших суден;

- послуги з організації екскурсійного обслуговування, міжнародних заходів спортивного, виставкового, ділового та подієвого призначення;

- послуги з бронювання пакетів туристичних послуг.



"На початку війни НБУ заборонив здійснювати розрахунки по імпортним операціям з рахунків, відкритих на території України, за виключенням товарів критичного імпорту. Це вплинуло на діяльність туроператорів і призвело до того, що більшість із них вимушені вести свою діяльність на території інших країн", - вказала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, якщо не забезпечити врегулювання окресленої проблеми на державному рівні, то податки від турдіяльності будуть перераховані до бюджетів інших країн, на території яких українські туроператори наразі вимушені проводити свою діяльність через наявні валютні обмеження в Україні.

Чиновниця зазначила, що орієнтовний обсяг потреби у здійсненні транскордонних валютних операцій на 2023 рік складає 250-300 мільйонів доларів. Якщо ж надати туроператорам можливість працювати з України, це надасть змогу забезпечити надходження до державного бюджету, за оцінками Мінекономіки, від 55 до 70 мільйонів доларів.

Нагадаємо також, що нещодавно Європейська Бізнес Асоціація закликала уряд, НБУ та Мінекономіки послабити обмеження бізнесу щодо сплати процентів іноземним кредиторам, що теж було фактично унеможливлено ще в перший день війни.

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