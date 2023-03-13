В Держагентстві туризму підрахували, скільки бюджет недоотримав податків від галузі через війну (ІНФОГРАФІКА)

У 2022 році надходження до державного бюджету від туристичної галузі скоротилися на 30,5% порівняно з 2021 роком - з 2231,86 мільйона гривень до 1551,18. Про це повідомляють у Державному агентстві розвитку туризму.

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Загальна ж кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за рік скоротилася на 17,4% з 21,9 до 18,1 тисячі. При цьому кількість юридичних осіб зменшилася на 13,8% до 4584, а фізичних - на 18,5% до 13,5 тисячі.

Найбільша частка надходжень до держбюджету за минулий рік була сплачена готелями – 898 мільйонів гривень. Ця сума на 30,3% менша, ніж у 2021 році, коли до бюджету надійшло 1,288 мільярда гривень.

Натомість зафіксований приріст на 45,9% сплаченого податку від діяльності пансіонатів та гуртожитків, що використовувалися як тимчасовий прихисток для людей, які вимушені були покинути свої домівки через війну.

А от сплачені податки від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку зменшилася на 57%, тобто у 2,3 рази: ними було сплачено лиш 141 мільйон гривень проти 328 мільйонів в 2021 році.

На 35,2% зменшилися податкові надходження від туристичних операторів: сплатили у держбюджет у 2022 році 167,9 мільйона гривень, тоді як у 2021 ця цифра склала 259 мільйонів.

Також зафіксовано спад на 26,7% у діяльності туристичних агентств, які сплатили до держбюджету минулого року 204,8 мільйона гривент податків проти 279,3 мільйона за попередній рік.

При цьому в Одеській області зафіксовано падіння податкових надходжень відразу на 58,5% до 87,6 мільйона гривень, а в Києві - на 46,4% до 415,2 мільйона. Натомість у Київській області відбулося їхнє зростання на 30,8% (до 163,9 мільйона гривень), у Львівській - на 27,1% (до 273,8 мільйона), а в Івано-Франківській - на 21% (до 159,7 мільйона).