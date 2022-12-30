В Україні почали тестувати європейську систему присудження зірок готелям

Державне агентство розвитку туризму та Асоціація готелів та курортів України почали тестувати європейську систему сертифікації готелів Hotels Stars Union (HSU).

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Про це повідомляє пресслужба Державного агентства розвитку туризму України.

"Наразі, ця система класифікації готелів є однією з найпоширеніших в Європі. Учасниками HSU вже є 27 країн. Система критеріїв класифікації готелів HSU базується на 21 принципі прозорості та об’єктивності, поінформованості щодо якості та безпеки як для гостей, так і готельєрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на сьогодні за цими критеріями класифіковано понад 22 тисячі готелів, тобто це понад 1,2 мільйона класифікованих номерів у країнах-учасниках.

Україна є членом-спостерігачем Hotelstars Union з 2021 року і перші кроки щодо запровадження якісної класифікації готелів були заплановані на літо 2022 року, але війна призупинила роботу над її впровадженням.

Термін тестування – з 10 січня до 28 лютого 2023 року. Участь готелів безкоштовна та необов’язкова. Оцінювання готелю категорії від 1* до 5* згідно системи Hotel Stars Union доступне за посиланням.

В пресслужі додали, що в результаті оцінювання буде сформований перелік критеріїв, використання яких є ускладненим в умовах воєнного часу в Україні, та в подальшому будуть враховані в процесі адаптації на українському ринку.

Зазначимо, що в Україні вимоги до готелів визначені законом "Про туризм" та державним стандартом "Послуги туристичні. Класифікація готелів". Зірки присуджуються спеціальною комісією. У 2021 Україна приєдналась до HOTREC, під патронатом якої була створена європейська система сертифікації готелів Hotels Stars Union.