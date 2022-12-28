Попит на відпустки під час війни: куди подорожують українці на різдвяно-новорічні свята

Індустрія подорожей продовжує працювати попри війну. Туроператори зуміли налагодити логістику для міжнародних поїздок навіть в умовах закритого авіапростору, українці частіше за попередні роки вибирають відпочинок у рідній країні, а іноземні туристи знову починають цікавитись курортами в західних областях України.

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Свята в Карпатах

Період Різдва та Нового року для туристичної галузі — це традиційне зростання попиту. Навіть у складних реаліях війни люди намагаються зберегти затишну атмосферу та хоча б ненадовго поїхати відпочити. Однак через суттєві зміни в маршруті, наразі дістатись до закордонних курортів можна або автобусом, або літаком із найближчих до України аеропортів. Крім того, впливає загальна економічна ситуація та обмеження на виїзд для чоловіків віком від 18 до 60 років.

За даними туроператора Join UP! подорожі всередині України стали популярнішими. Так, кількість бронювань турів всередині країни цього року зросла: у листопаді 2022 року туристи замовили на 10% більше подорожей, аніж за аналогічний період попереднього року. Крім згаданих вище факторів, на зацікавленість позитивно впливає й загальний інтерес до природи, історії й культури своєї країни.

У структурі продажів внутрішньоукраїнських турів туроператора переважають поїздки до санаторіїв — 41% від усіх бронювань станом на кінець листопада. Друге місце посідають гірськолижні курорти — 33%. На третьому — відпочинок у Карпатах — 17%.

Щодо характеру бронювань, то тут теж є певні зміни. Наприклад, українці стали частіше подорожувати або наодинці, або з друзями чи родиною, а от кількість групових замовлень значно скоротилась. Системно збільшуються запити на поїздки з домашніми улюбленцями, яких тепер ще менше хочуть залишати вдома наодинці. Відповідно, готелі оновлюють свою політику та частіше дозволяють розміщувати туристів з тваринами.

Утім, найпопулярніший запит року — автономні джерела електрики. Українські готельєри підготувались до нових умов — за всіма популярними зимовими напрямками є пропозиції розміщення в закладах з власними генераторами, що дозволяє забезпечити комфортний відпочинок за будь-яких обставин у енергетиці. Катерина Артюх Owner Representative Join UP!

Однак аналітик компанії Esperio Олександр Болтян вважає, що статистика подорожей Україною, особливо з огляду на попит на західний напрямок, викривлена ​​та не відображає реального попиту мандрівників, оскільки попит на готелі, санаторії, квартири, як довгостроково, так і подобово, зберігається найвищим весь рік.

"Причина у внутрішній міграції населення через військові дії окремих регіонів країни. Саме у західних містах бізнесмени дозволили собі підвищити ціни на квадратні метри новобудов та вторинного житла до 50%", - каже аналітик.

Болтян додав, що попит на міні готелі з боку туристів, який можна простежувати за соціальними сторінками підприємств, стабільний. Міні готелі не змінювали цінову політику і прокладали роботу з регулярною зайнятістю та попередньою бронею номерів на місяць вперед.

Зайнятість готелів на новорічні свята можна перевірити будь-якої миті через агрегатора як booking.com. Навіть зараз, за ​​два тижні до свят, можна знайти житло. Приватні міні-готелі розписані на всі новорічні свята, з невеликими "віконцями", що вказує на попит з боку туристів, а не переселенців.

Попит збережеться високим, який можна собі уявити під час війни, ще й тому, що західні готелі ближче до кордону з Польщею, і власникам простіше придбати потрібні генератори, оскільки з-за кордону возять їх дешевше. А значить, подорож на західну Україну стане можливістю провести свята з електричним світлом і в теплі. Олександр Болтян Аналітик компанії Esperio

Також на попит зі сторони українців вказує те, що готелі утримують ціни на різдвяно-новорічні свята. Так, у Яремчі з 30 грудня до 7 січня пропонують розміщення в готелях і по 30, і по 70 тисяч гривень. Пропозицій за 15-20 тисяч гривень також достатньо, хоч і пишуть, як правило, що "залишився останній номер".

"Потрібно враховувати, що минулого року було простіше добиратися автобусами та потягами, а зараз доїдуть лише ті, хто водить автомобіль. Відповідно, логічно, що в той час, коли бензин дорогий, та є інфраструктурні обмеження - чекають саме на заможних клієнтів. І незважаючи на військову обстановку та статистику бідності – таких клієнтів буде достатньо", - додав Болтян.

На свята додому чи за кордон

За словами директора FlixBus в Україні, Польщі і країнах Балтії Міхала Лемана, пік трафіку на виїзд з України був у лютому та березні 2022 року. Але вже починаючи з квітня люди почали повертатись: щомісяця до України в’їзжало на 5% більше людей, ніж залишало країну.

"Ситуація змінилась у листопаді. Тут ми знову бачимо незначну перевагу на виїзд з України. Крім того, українці у листопаді взагалі менше перетинали кордон. Але найбільшим сюрпризом виявився грудень: за нашими даними, вже у середині місяця до України заїхало на 30% більше людей, ніж виїхало. Це типовий трафік для періоду навколо Нового року, коли люди повертаються з-за кордону до своїх домівок. Але дуже неочікувано бачити збереження цього тренду навіть під час війни, за умови обстрілів, що продовжуються, і проблем з електроенергією у країні".

Українці все одно їдуть, щоби зустрітися з родинами. Це вражає. Міхал Леман Директор FlixBus в Україні, Польщі і країнах Балтії

Попередній пік повернень до України у FlixBus спостерігали у кінці серпня, біля Дня Незалежності.

Закордонні тури, які до початку повномасштабного вторгнення були основним лідером продажів, наразі значно ускладнені. Тим не менш, ті, хто має можливість виїжджати за кордон, можуть відправитись на південні пляжі, гірськолижні курорти, чи в європейські столиці.

За даними Join UP!, загалом під час повномасштабного вторгнення в системі бронювання туроператора було зареєстровано майже 40 тисяч заявок.

Наразі українським туристам доступні уже знайомі їм авіатури до Дубая (ОАЕ), острова Занзібар (Танзанія) чи Мальдівських островів. Дістатися до таких далеких місць відпочинку можна літаком із Кракова (Польща) чи Бухареста (Румунія). Єгипет також доступний українцям. Полетіти до Шарм-еш-Шейха чи Хургади можна з Жешува (Польща) та Кишинева (Молдова). Для комфорту мандрівників, туроператори також пропонують трансфери з України до двох останніх аеропортів.

У Join UP! зазначили, що станом на початок грудня 2022 року авіаційними турами скористались близько 23 тисяч мандрівників. Серед авіатурів до європейських країн набирає популярності Болгарія. Протягом останніх років українці все частіше бронюють тури до гірськолижних курортів Банско, Пампорово та Боровець.

Якщо подивитись на напрямки з точки зору їхньої популярності, то відповідно до внутрішньої статистики туроператора Join UP! топ-5 лідерів у 2022 році виглядає так:

Туреччина — понад 40 тисяч туристів. Єгипет — майже 17 тисяч туристів.

Болгарія — понад 5 тисяч туристів.

Греція — близько 4,5 тисяч туристів.

Чорногорія — більше 4 тисяч туристів.



Однак головним оновленням форматів у 2022-му — автобусні тури, яких ще рік тому було значно менше.

Як зазначив Міхель Леман топ-5 міст Європи, до яких їздили українці цього року – це Варшава, Краків, Прага, Будапешт та Берлін.

"Ми бачимо певну частину людей, які, заповнюючи опитувальник після поїздки, вказали, що їдуть у відпустку або подорож. Тому можна говорити з впевненістю про те, що українці виїжджали з метою туризму теж. Проте ми не можемо сказати про конкретний відсоток таких людей", - каже директор FlixBus в Україні, Польщі і країнах Балтії Міхал Леман.

Майбутні перспективи

Період "після свят" і в попередні роки був пов’язаний із зменшенням туристичних потоків, адже люди вже витратили свої запаси й повертаються до роботи. Разом із тим, тоді все ж були подорожі, які планувались завчасно. Зараз таких поїздок заброньовано на 30% менше, ніж було торік.

Скорочення термінів планування — індикатор того, що люди невпевнені в майбутніх можливостях. Інше підтвердження цього ж тренду — суттєве збільшення запитів "сьогодні-на-завтра". Для туроператорів та їхніх партнерів це означає додаткову вимогу гнучкості та вимушену необхідність швидко реагувати.

Серед позитивних змін можна відзначити поступове повернення інтересу з боку іноземних туристів. Так, наприклад, є запит на подорожі до Буковелі від мандрівників із Молдови.

Поки що замовлень не так багато, але як тенденція — це має позитивне значення. Нагадаємо, що в 2021 році в’їзний туризм саме в ці регіони став важливою складовою загальних доходів туристичного сектору. Загалом, за словами голови Державного агентства розвитку туризму, мандрівники з країн Перської затоки торік принесли до економіки країни понад $100 млн. Катерина Артюх Owner Representative Join UP!

Щодо довгострокового прогнозування, то після завершення бойових дій експерти галузі очікують інтенсивне відновлення індустрії подорожей. Однак все залежить від швидкості відбудови інфраструктури, тривалості розмінування звільнених територій та морського узбережжя, економічного розвитку загалом. Але вже зараз зрозуміло, що туризм в Україні збережеться, хоча на галузь очікує ще багато викликів.

Олександр Болтян також вважає, що масовий туризм відродити можна лише за стабілізації економічної ситуації країни.

"Людям потрібна робота, впевненість, що завтра буде їжа на столі і тоді, як і по Піраміді Маслоу, задовольнивши базові потреби, людина зможе подорожувати і відпочивати", - каже аналітик.