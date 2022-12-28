Спрос на отпуска во время войны: куда путешествуют украинцы на рождественско-новогодние праздники

Индустрия путешествий продолжает работать несмотря на войну. Туроператоры сумели наладить логистику для международных поездок даже в условиях закрытого авиапространства, украинцы чаще предыдущих лет выбирают отдых в родной стране, а иностранные туристы снова начинают интересоваться курортами в западных областях Украины.

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Праздник в Карпатах

Период Рождества и Нового года для туристической отрасли – это традиционный рост спроса. Даже в сложных реалиях войны люди стараются сохранить уютную атмосферу и хотя бы ненадолго уехать отдохнуть. Однако из-за существенных изменений в маршруте, теперь добраться до заграничных курортов можно либо автобусом, либо самолетом из ближайших в Украину аэропортов. Кроме того, влияет общая экономическая ситуация и ограничения на выезд для мужчин от 18 до 60 лет.

По данным туроператора Join UP! путешествия внутри Украины стали популярнее. Так, количество бронирований туров внутри страны в этом году возросло: в ноябре 2022 туристы заказали на 10% больше путешествий, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме упомянутых выше факторов, на заинтересованность оказывает положительное влияние и общий интерес к природе, истории и культуре своей страны.

В структуре продаж внутриукраинских туров туроператора преобладают поездки в санатории — 41% всех бронирований по состоянию на конец ноября. Второе место занимают горнолыжные курорты – 33%. На третьем – отдых в Карпатах – 17%.

Что касается характера бронирований, то здесь тоже есть некоторые изменения. К примеру, украинцы стали чаще путешествовать или наедине, или с друзьями или семьей, а вот количество групповых заказов значительно сократилось. Системно увеличиваются запросы на поездки с домашними питомцами, которых теперь еще меньше хотят оставлять дома наедине. Соответственно, гостиницы обновляют свою политику и чаще разрешают размещать туристов с животными.

Впрочем, самый популярный запрос года – автономные источники электричества. Украинские отели подготовились к новым условиям — по всем популярным зимним направлениям есть предложения размещения в заведениях с собственными генераторами, что позволяет обеспечить комфортный отдых при любых обстоятельствах в энергетике. Екатерина Артюх Owner Representative Join UP!

Однако аналитик компании Esperio Александр Болтян считает, что статистика путешествий по Украине, особенно учитывая спрос на западное направление, искривлена ​​и не отражает реального спроса путешественников, поскольку спрос на гостиницы, санатории, квартиры, как долгосрочно, так и посуточно, сохраняется самым высоким весь год.

"Причина во внутренней миграции населения из-за военных действий отдельных регионов страны. Именно в западных городах бизнесмены позволили себе повысить цены на квадратные метры новостроек и вторичного жилья до 50%", - говорит аналитик.

Болтян добавил, что спрос на мини отели со стороны туристов, который можно прослеживать по социальным страницам предприятий, стабилен. Мини гостиницы не меняли ценовую политику и прокладывали работу с регулярной занятостью и предварительной броней номеров в месяц вперед.

Занятость отелей на новогодние праздники можно проверить в любой момент через агрегатора как booking.com. Даже сейчас, за две недели до праздников, можно найти жилье. Частные мини-гостиницы расписаны на все новогодние праздники, с небольшими "окошками", что указывает на спрос со стороны туристов, а не переселенцев.

Спрос сохранится высоким, который можно представить во время войны, еще и потому, что западные отели ближе к границе с Польшей, и владельцам проще приобрести нужные генераторы, поскольку из-за границы возят их дешевле. А значит, поездка на западную Украину станет возможностью провести праздники с электрическим светом и в тепле. Александр Болтян Аналитик компании Esperio

Также на спрос со стороны украинцев указывает, что гостиницы удерживают цены на рождественско-новогодние праздники. Так, в Яремче с 30 декабря по 7 января предлагают размещение в гостиницах и по 30, и по 70 тысяч гривен. Предложений за 15-20 тысяч гривен тоже достаточно, хотя и пишут, как правило, что "остался последний номер".

"Нужно учитывать, что в прошлом году было проще добираться автобусами и поездами, а сейчас доедут только водящие автомобиль. Соответственно, логично, что в то время, когда бензин дорог, и есть инфраструктурные ограничения - ждут именно состоятельных клиентов. И несмотря на военную обстановку и статистику бедности – таких клиентов будет достаточно", – добавил Болтян.

На праздники домой или за границу

По словам директора FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михала Лемана, пик трафика на выезд из Украины был в феврале и марте 2022 года. Но уже с апреля люди начали возвращаться: ежемесячно в Украину въезжало на 5% больше людей, чем покидало страну.

"Ситуация изменилась в ноябре. Здесь мы снова видим незначительное преимущество на выезд из Украины. Кроме того, украинцы в ноябре вообще меньше пересекали границу. Но самым большим сюрпризом оказался декабрь: по нашим данным, уже в середине месяца в Украину въехало на 30% больше людей, чем выехало. Это типичный трафик для периода вокруг Нового года, когда люди возвращаются из-за границы в свои дома. Но очень неожиданно видеть сохранение этого тренда даже во время войны, при продолжающихся обстрелах и проблемах с электроэнергией в стране" .

Украинцы все равно уезжают, чтобы встретиться с семьями. Это поражает. Михал Леман Директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии

Предыдущий пик возвращений в Украину в FlixBus наблюдали в конце августа ко Дню Независимости.

Зарубежные туры, которые до начала полномасштабного вторжения были основным лидером продаж, значительно усложнены. Тем не менее те, кто имеет возможность выезжать за границу, могут отправиться на южные пляжи, горнолыжные курорты или в европейские столицы.

По данным Join UP!, в целом во время полномасштабного вторжения в системе бронирования туроператора было зарегистрировано почти 40 тысяч заявок.

В настоящее время украинским туристам доступны уже знакомые им авиатуры в Дубай (ОАЭ), остров Занзибар (Танзания) или Мальдивские острова. Добраться до таких дальних мест отдыха можно самолетом из Кракова (Польша) или Бухареста (Румыния). Египет также доступен украинцам. Полететь в Шарм-эш-Шейх или Хургаду можно из Жешува (Польша) и Кишинева (Молдова). Для комфорта путешественников, туроператоры также предлагают трансферы из Украины в два последних аэропорта.

В Join UP! отметили, что с таном на начало декабря 2022 авиационными турами воспользовались около 23 тысяч путешественников. Среди авиатуров в европейские страны набирает популярность Болгария. В последние годы украинцы все чаще бронируют туры в горнолыжные курорты Банско, Пампорово и Боровец.

Если посмотреть на направления с точки зрения их популярности, то согласно внутренней статистике туроператора Join UP! топ-5 лидеров в 2022 году выглядит так:

Турция - более 40 тысяч туристов. Египет – почти 17 тысяч туристов.

Болгария – более 5 тысяч туристов.

Греция – около 4,5 тысяч туристов.

Черногория – более 4 тысяч туристов.



Однако главным трендом в 2022-м стали автобусные туры, которых еще год назад было гораздо меньше.

Как отметил Михель Леман топ-5 городов Европы, в которые ездили украинцы в этом году – это Варшава, Краков, Прага, Будапешт и Берлин.

"Мы видим определенную часть людей, которые, заполняя опросник после поездки, указали, что уезжают в отпуск или путешествие. Поэтому можно говорить с уверенностью о том, что украинцы уезжали с целью туризма тоже. Однако мы не можем сказать о конкретном проценте таких людей", – говорит директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Будущие перспективы

Период "после праздников" и в предыдущие годы был связан с уменьшением туристических потоков, ведь люди уже израсходовали свои запасы и возвращаются к работе. Вместе с тем, тогда все же были заранее путешествия, которые планировались. Сейчас таких поездок забронировано на 30% меньше, чем в прошлом году.

Сокращение сроков планирования – индикатор того, что люди не уверены в будущих возможностях. Другое подтверждение этого же тренда – существенное увеличение запросов "сегодня-на-завтра". Для туроператоров и их партнеров это означает дополнительное требование гибкости и необходимость быстро реагировать.

Из положительных тенденций игроки рынка отметили постепенное возвращение энтузиазма со стороны иностранных туристов. Так, например, есть запрос на поездки в Буковель от путешественников из Молдовы.

Пока заказов не так много, но как тенденция — это имеет положительное значение. Напомним, что в 2021 году въездной туризм именно в эти регионы стал важной составляющей общих доходов туристического сектора. В общей сложности, по словам главы Государственного агентства развития туризма, путешественники из стран Персидского залива в прошлом году принесли в экономику страны более $100 млн. Екатерина Артюх Owner Representative Join UP!

Что касается долгосрочного прогнозирования, то по завершении боевых действий эксперты отрасли ожидают интенсивное возобновление индустрии путешествий. Однако все зависит от скорости восстановления инфраструктуры, продолжительности разминирования освобожденных территорий и морского побережья, экономического развития в целом. Но уже сейчас понятно, что туризм в Украине сохранится, хотя отрасль ожидает еще много вызовов.

Александр Болтян также считает, что массовый туризм возродить можно только при стабилизации экономической ситуации в стране.

"Людям нужна работа, уверенность, что завтра будет еда на столе и тогда, как и по Пирамиде Маслоу, удовлетворив базовые потребности, человек сможет путешествовать и отдыхать", – говорит аналитик.