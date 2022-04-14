FlixBus возобновляет в Украине автобусные рейсы, остановленные из-за войны

Немецкая транспортная компания FlixBus возобновляет автобусные маршруты в Киев и еще несколько украинских городов, рейсы в которые были приостановлены с началом войны: Житомир, Ровно, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь.

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Кроме этого, как отмечают в компании, с 28 апреля начнет также работу новая линия FlixBus из Киева в Будапешт.

Всего для путешественников в/из Украины на 14 апреля доступны восемь прямых международных маршрутов FlixBus.

Из Польши в Украину и обратно: №3222 Варшава – Люблин – Луцк – Ровно – Житомир – Киев (ежедневно с 18 апреля); №3241 Варшава – Люблин – Львов – Ивано-Франковск – Коломыя – Черновцы (ежедневно); №3231 Вроцлав – Ополе – Катовице – Краков – Львов (три раза в неделю с 28 апреля); №3232 Краков – Львов – Ивано-Франковск (ежедневно).

Из Венгрии в Украину и обратно: №N3280 Будапешт – Ужгород – Мукачево – Львов – Ровно – Житомир – Киев (два раза в неделю с 28 апреля – новая линия), №3285 Будапешт – Ньиредьгаза – Ужгород – Мукачево – Львов (три раза в неделю).

Из Чехии в Украину и обратно: №3270 Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовице – Краков – Львов – Ровно – Житомир – Киев (четыре раза в неделю, с 18 апреля); №N3277 Пльзень – Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовице – Краков – Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винница – Умань (пять раз в неделю, с 20 апреля).

Как заявил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман, сегодня поток людей, которые заезжают на территорию Украины, продолжает расти и, по данным FlixBus, сейчас уже составляет примерно половину от количества выезжающих.

По его словам, компания не будет повышать цены на билеты, несмотря на растущий спрос.

В FlixBus добавили, что планируют продолжать восстанавливать автобусные линии, как только ситуация в том или ином регионе стабилизируется.

Компания FlixBus вышла на рынок Украины в 2017 году. Фактически Flixbus присутствовал на рынке Украины с июня 2016 года и продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города.

Однако непосредственно перевозки из Украины осуществлял ее партнер — компания LEO Express.