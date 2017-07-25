Крупнейший в Европе автобусный перевозчик выходит на украинский рынок

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Европы Flixbus запускает прямые маршруты из Украины. С 27 июля ночные маршруты из Киева, Львова, Ровно и Житомира начнут ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Дневные маршруты будут запущены с 10 августа.

Отметим, что фактически Flixbus присутствовал на рынке Украины с июня 2016 года и продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города, однако непосредственно перевозку из Украины осуществляет ее партнер компания LEO Express.

"Новые маршруты FlixBus в Украину — это очередной шаг в сторону расширения FlixBus на территорию Восточной Европы. Принимая во внимание решение Европейского Союза о введении безвизового режима с Украиной, мы ожидаем рост спроса на путешествия в страны Европы из Украины. В наших дальнейших планах — проведение еще большего числа маршрутов FlixBus из Украины в Европу", — отмечает Николай Войтюк, вице-президент FlixBus в Восточной Европе.

Отметим, что интерес крупных европейских автобусных компаний к украинскому рынку наметился еще в 2016 году, когда сразу несколько компаний (в частности, PolskiBus и LEO Express) начали осуществлять пассажирские перевозки в/из Украины. А в начале 2017 года латышская "Норма-А" (работает в нескольких странах восточной Европы под брендом Ecolines) купила пассажирский бизнес украинской транспортной компании "Автолюкс".

Компания FlixBus основана в Мюнхене в 2013 году. В том же году начала работу берлинская компания MeinFernbus. Со временем эти офисы объединились. Компания считается лидером на рынке автобусных перевозок Германии.

С 2015 года FlixBus работает на международном рынке: во Франции, Италии, Австрии и Нидерландах, выполняет регулярные рейсы в страны Скандинавии, Испанию, Англию и Восточную Европу. FlixBus предлагает самую широкую сеть междугородних автобусных сообщений в Европе состоящую из 200 тыс. ежедневных рейсов по 1 200 направлениям в 24 странах.