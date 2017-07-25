Эксклюзив

Крупнейший в Европе автобусный перевозчик выходит на украинский рынок

25 июля 2017, 10:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Крупнейшая европейская сеть международных автобусных перевозок FlixBus запускает прямые маршруты в Европу из Киева, Львова, Ровно и Житомира

Крупнейший в Европе автобусный перевозчик выходит на украинский рынок | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Европы Flixbus запускает прямые маршруты из Украины. С 27 июля ночные маршруты из Киева, Львова, Ровно и Житомира начнут ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Дневные маршруты будут запущены с 10 августа.

Отметим, что фактически Flixbus присутствовал на рынке Украины с июня 2016 года и продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города, однако непосредственно перевозку из Украины осуществляет ее партнер компания LEO Express.

"Новые маршруты FlixBus в Украину — это очередной шаг в сторону расширения FlixBus на территорию Восточной Европы. Принимая во внимание решение Европейского Союза о введении безвизового режима с Украиной, мы ожидаем рост спроса на путешествия в страны Европы из Украины. В наших дальнейших планах — проведение еще большего числа маршрутов FlixBus из Украины в Европу", — отмечает Николай Войтюк, вице-президент FlixBus в Восточной Европе.

Отметим, что интерес крупных европейских автобусных компаний к украинскому рынку наметился еще в 2016 году, когда сразу несколько компаний (в частности, PolskiBus и LEO Express) начали осуществлять пассажирские перевозки в/из Украины. А в начале 2017 года латышская "Норма-А" (работает в нескольких странах восточной Европы под брендом Ecolines) купила пассажирский бизнес украинской транспортной компании "Автолюкс".

Компания FlixBus основана в Мюнхене в 2013 году. В том же году начала работу берлинская компания MeinFernbus. Со временем эти офисы объединились. Компания считается лидером на рынке автобусных перевозок Германии.

С 2015 года FlixBus работает на международном рынке: во Франции, Италии, Австрии и Нидерландах, выполняет регулярные рейсы в страны Скандинавии, Испанию, Англию и Восточную Европу. FlixBus предлагает самую широкую сеть междугородних автобусных сообщений в Европе состоящую из 200 тыс. ежедневных рейсов по 1 200 направлениям в 24 странах.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: автобус , пассажирские перевозки , евросоюз , европа , безвизовый режим , туризм

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Крупнейший в Европе автобусный перевозчик выходит на украинский рынок | Транспорт | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.82
EUR EUR - - 30.08
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.64 10.68
Львовская область 21 10.67
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.