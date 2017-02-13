Ecolines приобрела часть "Автолюкса"

Известный международный автобусный перевозчик Ecolines стал владельцем части бизнеса украинского перевозчика "Автолюкс".

Согласно данным реестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", стала компания "Норма-А" (Латвия) которая, согласно данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

В 2015 году парк "Автолюкса" насчитывал 180 грузовых автомобилей марки Mitsubishi и Man, выполняющих около 65 ежедневных грузовых рейсов между городами Украины, и 50 автобусов, выполняющих 40 ежедневных пассажирских рейсов по Украине.

СПРАВКА

Конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Через нее они также контролируют ООО "Украинские линии", которая работает в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко", зарегистрирована в 1997 году, владельцем ее был Саада Махфуд, который также был известен как директор "Автолюкса". Имеет "дочку" — ООО "Автолюкс Экспресс Почта". В 2015 году компания получила 142 млн грн чистого дохода и 1,9 млн грн чистого убытка.

Ее правопреемник — ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был Саада Махфуд, зарегистрировано в августе 2016 года.

Компания "Украинские линии" зарегистрирована в 2000 году. Ее руководителем является указанный выше А.Подгорнийс, совладельцами — ООО "Эльбрус Транс" (Киев) и указанная выше компания "Норма-А". В 2015 году компания получила 94,8 млн чистого дохода и 13,5 млн чистой прибыли.