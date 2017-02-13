Ecolines приобрела часть "Автолюкса"

13 февраля 2017, 17:02
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В Украине проходит процесс укрупнения транспортных компаний

Ecolines приобрела часть Увеличить картинку

Известный международный автобусный перевозчик Ecolines стал владельцем части бизнеса украинского перевозчика "Автолюкс".

Согласно данным реестра юридических лиц, владельцем компании "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", которая является правопреемником компании "ААЗ Трейдинг Ко", стала компания "Норма-А" (Латвия) которая, согласно данным из открытых источников, работает под брендом Ecolines.

В 2015 году парк "Автолюкса" насчитывал 180 грузовых автомобилей марки Mitsubishi и Man, выполняющих около 65 ежедневных грузовых рейсов между городами Украины, и 50 автобусов, выполняющих 40 ежедневных пассажирских рейсов по Украине.

СПРАВКА

Конечными бенефициарами компании "Норма-А" являются Андрис Подгорнийс и Егорс Рибзаменс. Через нее они также контролируют ООО "Украинские линии", которая работает в Украине под брендом Ecolines.

Компания "ААЗ Трейдинг Ко", зарегистрирована в 1997 году, владельцем ее был Саада Махфуд, который также был известен как директор "Автолюкса". Имеет "дочку" — ООО "Автолюкс Экспресс Почта". В 2015 году компания получила 142 млн грн чистого дохода и 1,9 млн грн чистого убытка.

Ее правопреемник — ООО "ААЗ Трейдинг-Автолюкс", руководителем и владельцем которой был Саада Махфуд, зарегистрировано в августе 2016 года.

Компания "Украинские линии" зарегистрирована в 2000 году. Ее руководителем является указанный выше А.Подгорнийс, совладельцами — ООО "Эльбрус Транс" (Киев) и указанная выше компания "Норма-А". В 2015 году компания получила 94,8 млн чистого дохода и 13,5 млн чистой прибыли.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: автобус

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