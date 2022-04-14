FlixBus відновлює в Україні автобусні рейси, зупинені через війну

Німецька транспортна компанія FlixBus відновлює автобусні маршрути до Києва та ще кількох українських міст, рейси в які були припинені з початком війни: Житомир, Рівне, Вінницю, Умань, Хмельницький, Тернопіль.

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Крім цього, як зазначають у компанії, з 28 квітня розпочне також роботу нова лінія FlixBus з Києва до Будапешта.

Всього для мандрівників з України на 14 квітня доступні вісім прямих міжнародних маршрутів FlixBus.

З Польщі до України та назад: №3222 Варшава – Люблін – Луцьк – Рівне – Житомир – Київ (щодня з 18 квітня); №3241 Варшава – Люблін – Львів – Івано-Франківськ – Коломия – Чернівці (щоденно); №3231 Вроцлав – Ополе – Катовіце – Краків – Львів (тричі на тиждень із 28 квітня); №3232 Краків – Львів – Івано-Франківськ (щодня).

З Угорщини в Україну і назад : №N3280 Будапешт – Ужгород – Мукачево – Львів – Рівне – Житомир – Київ (два рази на тиждень з 28 квітня – нова лінія), №3285 Будапешт – Ніредьгаза – Ужгород – Мукачево – Львів (тричі на тиждень).

З Чехії в Україну і назад: №3270 Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовіце – Краків – Львів – Рівне – Житомир – Київ (чотири рази на тиждень, з 18 квітня); №N3277 Пльзень – Прага – Брно – Оломоуц – Острава – Катовіце – Краків – Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань (п'ять разів на тиждень, з 20 квітня).

Як заявив директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман, сьогодні потік людей, які заїжджають на територію України, продовжує зростати і, за даними FlixBus, зараз уже становить приблизно половину кількості виїжджають.

За його словами, компанія не підвищуватиме ціни на квитки, незважаючи на зростаючий попит.

У FlixBus додали, що планують продовжувати відновлювати автобусні лінії, як тільки ситуація в тому чи іншому регіоні стабілізується.

Компанія FlixBus вийшла на ринок України у 2017 році. Фактично Flixbus був присутнім на ринку України з червня 2016 року та продавав квитки зі Львова та Ужгорода до Амстердама, Берліна, Відня, Франкфурта та інших міст.

Проте, безпосередньо перевезення з України здійснював її партнер — компанія LEO Express.