FlixBus запускает новые маршруты из Украины в Германию и Польшу

Крупнейший европейский оператор автобусных перевозок FlixBus открыл продажи на новые международные маршруты из Украины: Запорожье – Кельн, Херсон – Кельн, а также Львов – Познань и Киев – Минск.

Как сообщает ЦТС, маршрутные линии запущены в партнерстве с местными перевозчиками. Две из них – с партнерами, уже давно работающими с FlixBus в Украине: это Euroclub и Asik. И впервые совместные рейсы FlixBus выполняет с львовским перевозчиком East West Eurolines – на двух линиях в Германию.

По информации издания, автобусы сохранили оригинальную маркировку автобусных партнеров и имеют зеленые наклейки In cooperation with FlixBus, которые позволяют пассажирам идентифицировать автобусы на остановках.

Внутри автобусы имеют зеленую зону для пассажиров FlixBus – места, отмеченные зелеными наклейками.

Полный маршрут новой линии CUA162 Запорожье – Кельн выглядит следующим образом: Запорожье – Днепр – Харьков – Полтава – Лубны – Пирятин – Аэропорт "Борисполь" – Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Львов – Котбус – Берлин – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Эссен – Дюссельдорф – Кельн.

Маршрут новой линии CUA160 Херсон – Кельн: Херсон – Николаев – Одесса – Умань – Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов – Котбус – Берлин – Гамбург – Бремен – Оснабрюк – Дортмунд – Эссен – Дюссельдорф – Кельн.

Маршрут новой линии CUA157 Львов – Познань: Львов – Жешув – Тарнов – Кельцы – Петркув-Трибунальский – Лодзь – Познань.

Маршрут линии CUA158 Киев – Минск: Киев – Чернигов – Гомель – Минск.

"Сегодня благодаря маршрутам, запущенным в партнерстве с перевозчиками, впервые билеты на нашем сайте могут забронировать жители Запорожья, Днепра и Херсона. Мы продолжаем строить свою зеленую сеть, благодаря которой пассажиры из Украины могут добраться практически до любой точки Европы в комфортных автобусах по доступным ценам", — рассказал директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Напомним, FlixBus запустил новую международную линию из Украины — из Харькова в Варшаву.

В Украину компания пришла в июне 2019 года. Кроме ряда международных маршрутов в Украине действует линия Затока — Киев — Львов — Ивано-Поляница (Буковель) — Ясиня (Драгобрат).