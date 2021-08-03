Транспорт 30 минут назад

FlixBus запускает новый международный автобусный рейс из Украины в Польшу

Автобусы будут курсировать по такому маршруту: Харьков — Полтава — Киев — Житомир — Новоград-Волынский — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава

Фото: Facebook/FlixBus Фото: Facebook/FlixBus
Фото: Facebook/FlixBus

Немецкий автобусный перевозчик FlixBus запускает новую международную линию из Украины из Харькова в Варшаву.

По информации компании, новый маршрут будет проходить по таким городам: Харьков — Полтава — Киев — Житомир — Новоград-Волынский — Ровно — Луцк — Люблин — Варшава.

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Автобусы будут курсировать два раза в неделю: в понедельник и пятницу из Харькова с отправлением в 22:25, в среду и воскресенье из Варшавы в 07:45.

При этом отмечается, что из Харькова и Полтавы автобусы FlixBus поедут впервые.

В компании говорят, что FlixBus нарастил свое присутствие в 24 городах Украины на девяти маршрутах с брендированными автобусами.

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"С самого начала развития FlixBus в Украине мы стремились развернуть свою сеть во всех областях. Сегодня мы наконец можем предложить жителям Харькова и Полтавы комфортную и доступную поездку в Варшаву или Люблин. Более того, с пересадкой в польской столице будет доступна большая часть Европы", — заявил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Напомним, 20 июля немецкий автобусный перевозчик FlixBus запустил три международные линии из Украины в Польшу, Чехию и Венгрию.

В Украину компания пришла в июне 2019 года. Кроме ряда международных маршрутов в Украине действует линия Затока — Киев — Львов — Ивано-Поляница (Буковель) — Ясиня (Драгобрат).

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