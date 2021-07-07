Транспорт 50 минут назад

FlixBus запускает из Украины три новых международных маршрута

FlixBus открывает маршруты Киев — Прага — Плзень, Львов — Вроцлав и Львов — Будапешт

Фото: FlixBus Фото: FlixBus
Фото: FlixBus

20 июля немецкий автобусный перевозчик FlixBus запустит три международных линии из Украины в Польшу, Чехию и Венгрию.

Как сообщает пресс-служба компании, FlixBus открывает маршруты Киев — Прага — Плзень, Львов — Вроцлав и Львов — Будапешт.

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При этом, до 8 июля включительно на эти направления действуют скидки на покупку билетов.

Полные маршруты новых линий:

N3270: Киев — Житомир — Ровно — Львов — Краков — Катовице — Острава — Оломоуц — Брно — Прага — Плзень.

№3231: Львов — Краков — Катовице — Ополе — Вроцлав.

№3285: Львов — Мукачево — Ужгород — Ньиредьхаза — Будапешт.

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Компания имеет 16 линий из Украины, восемь из которых оперируются брендированными автобусами. Украинцы могут поехать прямыми рейсами в более 60 городов 7 стран Европы и 22 городов Украины.

Поехать по Украине на автобусе FlixBus можно на отрезках между Киевом и Одессой, Киевом и Буковелем, Киевом и Львовом, Черновцами и Львовом, Ивано-Франковском и Львовом, Ужгородом, Мукачевом и Львовом.

"За два года в Украине мы успели заручиться поддержкой 10 местных партнеров-перевозчиков и вместе построить крепкую сеть международных и внутренних маршрутов. В дальнейших планах — открывать новые линии и увеличивать частоту отправлений за границу, в частности в Польшу, Венгрию, Германию, Молдову, а также открывать больше внутренних маршрутов Украины", — заявил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михаил Леман.  

Компания также объявила, что Львов получил статус транспортного хаба FlixBus — так оператор перевозок называет города, через которые проходит максимальное количество его автобусных линий и которые являются удобными транспортными узлами для пассажиров.

Сегодня через Львов проложены семь брендированных линий FlixBus. В свою очередь, этот город соединен с другими хабами FlixBus, такими как Вроцлав, Краков и Прага, откуда можно добраться до более ста европейских городов.

В Украину компания пришла в июне 2019 года. Кроме ряда международных маршрутов в Украине действует линия Затока — Киев — Львов — Ивано-Поляница (Буковель) — Ясиня (Драгобрат).

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