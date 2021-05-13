Из Затоки через Киев на Буковель: FlixBus запустил внутренний маршрут по Украине

Европейский оператор автобусных перевозок FlixBus запустил первый рейс брендированого автобуса по новому маршруту. Так, новый маршрут пролегает от Затоки и Одессы через Киев и Львов до горных курортов Буковель и Драгобрат (остановки Поляница и Ясиня).

Об этом сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман во время пресс-конференции 13 мая.

Первый автобус отправится по маршруту уже 20 мая, а на поездки до 9 июня действует скидка. Билеты можно приобрести от 135 гривен. В компании отметили, что количество акционных билетов ограничено.

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Купить билеты можно на сайте www.flixbus.ua или в мобильном приложении FlixBus, а также почти в двухстах офлайн-точках продаж по Украине. По 13 июня включительно автобусы будут курсировать 5 раз в неделю, а начиная с 14 июня ежедневно.

Полностью новая линия выглядит так:

Затока — Одесса — Киев — Житомир — Ровно — Львов — Ивано-Франковск — Яремче — Поляница (Буковель) — Ясиня (Драгобрат).

Так, выехав из Киева в 6:55 утра, уже в 12:50 можно приехать в Одессу, а в 14:30 в Затоку. Так же в обратном направлении: при выезде из Затоки в 15:00 прибытие в Киев в 22:50, в 6:15 — во Львов, в 10:35 — в с. Поляница (Буковель). Назад из Поляницы автобус отправляется в 19:25, заезжает во Львов в 23:30, а в 6:50 следующего дня прибывает в Киев. Через шесть часов, в 12:50, можно быть уже в Одессе, а в 14:30 — в Затоке.

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В ближайшее время компания планирует представить еще несколько рейсов по Украине.

Напомним, что ранее европейский оператор FlixBus запустил маршрут из Львова на юг Франции — Львов — Монпелье, с остановками в Мукачево, Ницце и Марселе.