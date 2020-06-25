Транспорт 1 час назад

FlixBus возобновил рейсы из Украины в Евросоюз после послабления карантина

Уже доступны билеты в десятки европейских стран

Фото: пресс-служба FlixBus Фото: пресс-служба FlixBus
Фото: пресс-служба FlixBus

С 25 июня FlixBus восстанавливает работу в Украине  и на некоторых международных маршрутах.

В продаже уже доступны билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ровно, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и более десяти немецких городов, а с 3 июля зеленые автобусы поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь на чешский Плзень через Прагу.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Теперь без пересадки можно добраться до десятков городов Европы. Но, поскольку FlixBus уже запустил множество рейсов в европейских странах, то с одной пересадкой для путешествующих из Украины доступно гораздо больше направлений. Особенно это касается польской сети FlixBus, которая возобновила свою работу 28 мая, в том числе многие рейсы отправляются из Кракова. Также можно воспользоваться рейсами с польской Медики, если самостоятельно пересечь границу на переходе Шегини-Медика, доступном для пешеходов.

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"Сейчас мы возобновили часть наших линий из Украины, но планируем постепенно восстановить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия, — говорит директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

В компании также напомнили о необходимости соблюдать правила пересечения границ.

"Мы очень просим наших пассажиров путешествовать, только если они уверены, что здоровы, а также проверять государственные инструкции относительно пересечения границ и необходимость иметь соответствующие документы, — добавил Леман.

Компания повысила стандарты безопасности и гигиены, чтобы максимально защитить пассажиров и водителей автобусов от потенциальных рисков. FlixBus будет производить профессиональную дезинфекцию транспортных средств после каждого рейса, пассажиры должны носить маски во время посадки, высадки и внутри автобуса. Также пассажиры должны будут дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию 1,5 от других пассажиров при посадке, а водители снабжены всеми средствами защиты. 

Напомним, что Аэропорты "Киев" (Жуляны) и "Львов" отложили возобновление полетов.

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