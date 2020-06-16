Аэропорты "Киев" (Жуляны) и "Львов" отложили возобновление полетов

Сразу два украинских аэропорта Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского (Жуляны) и Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого перенесли старт выполнения полетных программ.

Причиной этого является то, что показатели заболеваемости коронавирусом не позволяют ослабить карантин в городе Киев и Львовской области, сообщает lowcost.ua.

В связи с этим запланированные на ближайшие дни рейсы Wizz Air, Windrose, Belavia из/в Киев и Львов выполнены не будут.

В свою очередь авиарейсы из Борисполя (Киевская область), Харькова, Запорожья выполняются по расписанию.

"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17 июня 2020 года в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета министров №392 от 20 мая 2020 года", — сообщается на официальном сайте аэропорта.

Тем временем международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого официально не отреагировал на продлении карантина во Львовской области и отложения начала возобновления полетов.

В то же время украинская авиакомпания Windrose сообщила следующее:

"Опираясь на то, что показатели заболеваемости коронавирусом не позволяют ослабить карантин, сегодня на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС Львовской области принято решение о продлении карантинных мероприятий до 19 июня. В связи с этим старт программы во Львовском направлении вынужденно перенесен на 20 июня".

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Напомним, 15 июня Международный аэропорт "Борисполь" принял первый после карантина международный рейс, который выполнила авиакомпания Belavia по направлению Минск — Киев.

В соответствии с требованиями правительства, восстановление работы аэропортов в Киеве и Львове возможно только после ослабления карантина. А произойти это может только тогда, когда инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составляет менее 12 человек на 100 тысяч населения. По последним данным инцидентность в Киеве составляла 15,57, во Львовской области — 34,29.

Ранее Международный аэропорт "Борисполь" возобновил работу терминала D на прилет и вылет всех рейсов, так как находится в Киевской области, где инцидентность составляет 11,95.

При этом терминалы F и B пока закрыты. Согласно новым правилам, вход в терминал разрешен только работникам аэропорта и пассажирам с билетами или посадочными талонами, а встречать и провожать пассажиров в терминале запрещено.