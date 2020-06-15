Криклий советует украинцам проверять информацию о правилах въезда в страны ЕС

Гражданам Украины перед покупкой билетов необходимо проверять информацию по условиям въезда украинских граждан в страны ЕС, которые сейчас не открыли свои границы для украинцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Крклий.

"Обязательно проверяйте информацию перед покупкой билетов по условиям въезда граждан Украины в страны ЕС, которые сейчас НЕ открыли свои границы для украинцев. В таком случае право на въезд имеют иностранцы, дипломаты и украинцы с рабочими визами или видом на жительство в ЕС, а также в других случаях, определенных страной въезда", — написал Криклий.

Стоит отметить, что в начале июня министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.

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При этом, Министерство иностранных дел не рекомендует украинским гражданам выезжать за границу, но препятствовать этому не будет.

Напомним, с сегодняшнего дня, 15 июня, Украина запускает международное авиасообщение. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

С 5 июня в Украине возобновились внутренние перелеты.

В связи с этим, Госавиаслужба опубликовала требования, которые должны выполнять аэропорты, авиаперевозчики и пассажиры с целью соблюдения безопасности в условиях пандемии коронавируса.