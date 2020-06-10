Конец карантина: как изменятся правила авиаперелетов после открытия границ

Тотальный карантин подходит к концу — и в Европе, и в Украине постепенно ослабляют ограничения, связанные с эпидемией, а с 5 июня 2020 года даже возобновили внутренние авиарейсы. В то же время авиасообщение с другими странами собираются запустить 15 июня. Тогда же планируют отменить полный запрет для въезда туристов и в Евросоюзе: вместо него хотят ввести отдельные ограничения для граждан стран, в которых эпидемия коронавируса не утихает.

Пока неизвестно, пустят ли власти ЕС путешествовать по Европе украинцев, но уже очевидно, что полеты куда бы то ни было больше не будут прежними: авиаперевозчики и структуры, ответственные за безопасность полетов активно меняют правила перевозок в соответствии с новыми стандартами здравоохранения.

Delo.ua выяснили, что будет с воздушными перевозками в будущем и чего ожидать заядлым авиатуристам в украинских аэропортах после окончания карантина.

В Европе: без провожающих и Duty Free на борту, но с бонусами для пассажиров

Как сообщает "Европейская правда", границы Европы останутся закрытыми до 1 июля. И открытие Украиной авиасообщения 15 июня никак этот факт не поменяет.

Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации в странах ЕС, поэтому скорее всего, украинцы смогут летать в ЕС по безвизу с 1 июля, но гарантии, что это случится, пока нет.

Кроме того, европейцы оставляют за собой право пересматривать список стран, откуда они готовы пускать туристов.

ЕС начнет пускать туристов с июля, но рейсы в ЕС заработают уже с середины июня. К примеру, Lufthansa запустит из Борисполя рейсы до Франкфурта с 15 июня, до Цюриха с 21 июня, до Вены с 23 июня. То есть, самолеты летать будут, но пускать на борт будут не всех — только тех у кого есть рабочие или дипломатические визы.

В конце мая Европейское агентство по безопасности авиации и Европейский центр по контролю заболеваний обнародовали новые рекомендации для полетов — этот документ заказала разработать Еврокомиссия, чтобы максимально обезопасить пассажиров, сотрудников аэропортов и авиакомпаний.

Новые нормы предусматривают определенные бонусы для пассажиров: так, перевозчикам рекомендовано "помогать" чувствующим недомогание путешественникам принять решение не лететь — позволить им бесплатно сменить дату поездки или же вовсе ее отменить при предоставлении медсправки.

Пассажиров с признаками болезни разрешат не пускать в терминал или на посадку — определять их будут по внешним показателям и измеряя температуру. Туристов с температурой выше 38 градусов отправят на дополнительный контроль: в чем он будет заключаться в документе не уточняется, однако возможно, это будут экспресс-тесты на коронавирус.

Терминал будет недоступен для встречающих, а также для нарушителей установленных правил гигиены — обязательного соблюдения дистанции в 1,5 метра и ношения маски в пределах терминала и в самолете, причем те должны быть исключительно медицинскими, а не самодельными.

Предполагается, что в зданиях аэропортов и в самолетах будут мыть и дезинфицировать поверхности чаще, а персонал обеспечат масками, перчатками и защитными прозрачными экранами на лице. При этом сотрудников обяжут менять форму каждый день. На стойках также могут быть установлены защитные щиты, а у выходов на посадку — дезинфекторы для рук.

В то же время авиатуристы вряд ли смогут в ближайшее время закупиться в Duty Free — запуск точек торговли в аэропортах планируется, но постепенно. Однако пока магазины не работают, операторы должны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой.

Новые правила установят и непосредственно на борту. Хотя EASA все же отказались от идеи уменьшить количество мест в самолете, там порекомендовали рассаживать пассажиров максимально далеко друг от друга. При этом, чтобы ускорить посадку и высадку туристов, ручную кладь в салоне советуют свести к минимуму, способы сделать это — на усмотрении перевозчиков.

Бортпроводники в самолетах должны следить за тем, чтобы возле туалетов не образовывались очереди. Кроме того, на борту запретят продавать товары Duty Free и другие — если они без упаковки, при этом оплата по возможности будет безналичной.

В США: больше антисептиков и самообслуживания

Пересмотром правил авиаперевозок озаботились и в США — Администрация транспортной безопасности (TSA) помимо ввода более тщательной обработки помещений аэропортов и обязательного дистанцирования, прибегла и к другим мерам для сохранения здоровья пассажиров и работников.

К примеру, путешественникам дали возможность брать с собой в ручную кладь больший объем жидкостей — еще один контейнер объемом до 12 унций (около 350 мл) с антисептиком кроме уже разрешенных пузырьков.

Нововведения TSA ограничивают контакты сотрудников с туристами: так, теперь агенты на контроле не принимают посадочные талоны, а только лишь наблюдают, как пассажиры самостоятельно сканируют их специальным устройством. Также туристы теперь должны помещать продукты в отдельный пакет — мол на проверке они часто вызывают сомнения у сотрудников аэропорта, а их отделение от остального багажа позволит проверять исключительно пакет, а не всю сумку.

При этом на досмотре любой путешественник имеет право потребовать у работника аэропорта надеть новые перчатки, а сам может оставаться в маске. Впрочем, в особых случаях ее все же могут попросить снять.

Пассажирам разрешили использовать на контроле удостоверение личности или водительские права, срок действия которых истек 1 марта 2020 года или после этой даты — принимать просроченные документы обещают еще целый год после истечения их срока действия.

Новые правила перевозчиков: бесплатные гигиенические наборы и полупустые салоны

Большинство авиакомпаний уже откликнулись на новые требования обеспечения безопасности. К примеру, национальный перевозчик ОАЭ Emirates обещает каждому пассажиру бесплатный гигиенический набор с масками, перчатками, салфетками и антисептиками. Правда, предложение действует только при регистрации в аэропорту Дубая или на рейсах туда же.

В компании заявили, что все их сотрудники и клиенты будут обязаны носить маски и перчатки, а в самолетах будут рассаживать в шахматном порядке. При этом туалеты на борту будут дезинфицировать раз в 45 минут. В отличие от других компаний Emirates все же оставят горячее питание, но планируют стерилизовать посуду перед каждым использованием. Также всю ручную кладь кроме гаджетов и дамских сумок компания требует сдавать в багаж.

Похожие правила вводит и ирландский лоукост Ryanair: там тоже оденут весь экипаж в маски и обяжут сделать это и пассажиров. Оплату на борту сделают исключительно безналичной, а питание ограничат продажей упакованных снеков и напитков. В компании отметили, что постараются минимизировать очереди в салонах, посоветовав путешественникам брать меньше ручной клади. Также на бортах лоукостера установят воздушные фильтры HEPA — такие как в больницах.

Air Canada пообещала регулярно проверять путешественникам температуру, чаще убирать в самолетах и бесплатно раздавать маски, перчатки, дезинфектор для рук и воду. При этом как минимум до 30 июня компания собирается блокировать соседние кресла в эконом-классе в самолетах. Рядом разрешат сидеть только туристам в рамках одной брони.

К слову, подобное решение на днях приняли и власти Польши — в местные аэропорты и из них на самолетах можно провозить половину пассажиров от максимального количества посадочных мест.

А вот отдельные компании не будут заставлять носить своих пассажиров маски во время полетов — об этом заявили американские перевозчики American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines.

В Украине: больше автобусов и самоизоляция по прибытию

В нашей стране правила авиаперевозок изменятся как и в остальном мире — совсем недавно Госавиаслужба обнародовала требования, которые должны выполнять аэропорты, авиаперевозчики и пассажиры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Опубликованные нормы по факту повторяют похожий протокол Европейского агентства по безопасности авиации. Так, служба тоже рекомендует более тщательную дезинфекцию помещений и салонов, отказаться пока от провожающих в терминале, обеспечить соблюдение 1,5-метровой дистанции и по возможности не допускать очередей.

Как и в Европе у нас нельзя лететь больным — по внешним признакам болезни и рекомендуемому температурному скринингу разрешено не пускать в терминал и на борт, а перевозчикам советуют разрешить бесплатную перебронь или отмену поездки.

Также всем находящимся в аэропорту или самолете необходимо надевать маску, а сотрудникам еще и перчатки, а отдельным агентам — еще и защитные щитки. При этом документ предписывает обеспечить возможность купить маску в аэропорту, в то же время другие точки торговли у нас тоже пока не откроют.

Также Госавиаслужба советует запустить большее количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам и ввести как можно больше бесконтактных сервисов: мобильную регистрацию, бесконтактную посадку и другие.

Кроме того, предполагается, что после возобновления международного сообщения (с 15 июня — Delo.ua) каждый прилетевший должен будет пройти анализы по прилету или пойти на двухнедельную самоизоляцию с контролем через приложение "Дій вдома". Также в правительстве сообщили, что ищут возможность проходить по прилету экспресс-анализы в аэропорту и получать результаты через пару часов.

Поскольку внутреннее авиасообщение уже запущено, аэропорты вовсю внедряют новые правила. К примеру, по словам журналиста ТСН, в киевском "Борисполе" уже сейчас перед полетом пассажирам дважды меряют температуру — на входе в аэровокзал и на вход в самолет. Коме того, проверяющие теперь не берут в руки паспорт и билет пассажира, а смотрят их на дистанции.

Duty Free в аэропорту ожидаемо не работает, а бортпроводницы снаряжены не только масками и перчатками, но шапочками, очками и защитными костюмами.

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Об грядущих изменениях в правилах перевозок, заявили и в МАУ. Там планируют уменьшить размер ручной клади — мол, именно лишние вещи создают скопления людей в салоне. Бортпроводникам поручат следить за самочувствием пассажиров и контролировать движение в салоне, чтобы не возникало очередей. Компания также перейдет от горячего питания к упакованным снекам.

Изменится и сам процесс покупки билетов: по примеру лоукостов компания хочет ввести базовый тариф и дать пассажиру выбирать остальные платные услуги по своему усмотрению. За счет этого билеты должны стать дешевле, считают у перевозчика.