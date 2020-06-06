Количество авиаперелетов в небе Украины упало почти на 90% — Украэрорух

В мае общее количество полетов, которые государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) обеспечило аэронавигационным обслуживанием, составляет 3 тысячи 237 рейсов, что на 89,2% меньше по сравнению с объемом полетов в мае прошлого года.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, в прошлом месяце "Украэрорух" обслужил 685 внутренних рейсов (-76% по сравнению с маем 2019 года), 1 221 международный (- 91,8%) и 1 331 транзитный (-89,2%).

При этом в апреле общее количество рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины, составляло 2 тысячи 372 рейса.

В Украэрорухе отмечают, что авиатрафик в воздушном пространстве Европы начал постепенно оживляться, однако, по оценкам экспертов, возвращение к объемам докризисных полетов может длиться до двух лет.

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По информации, которую Украэрорух получил от Евроконтроля, в мае текущего года среднесуточное количество рейсов в европейском воздушном пространстве была на 86% ниже по сравнению с таким же показателем мая 2019 года.

Напомним, с 5 июня в Украине возобновились внутренние перелеты, а с 15 июня — международные.

В Министерстве инфраструктуры заявили, что сейчас работают над восстановлением международного авиасообщения на "наиболее популярные направления".

Ранее сообщалось, что в Украине собираются ввести авиационный сбор, который перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.