В Кабмине рассказали, с какими странами восстановят авиасообщение в первую очередь

В Министерстве инфраструктуры заявили, что сейчас работают над восстановлением международного авиасообщения с 15 июня на "наиболее популярные направления".

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в эфире телеканала "1+1".

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"С 15 июня начнем восстанавливать регулярное международное авиасообщение, но количество стран, которые будут открыты, — будет ограничено", — отметил он.

По словам главы Мининфраструктуры, прежде всего, работают над восстановлением авиасообщения с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией.

Также Криклий пообещал, что точные данные в ведомстве сообщат в течение недели.

"Пока мы не говорим (о возобновлении авиасообщения) с Италией и Испанией из-за эпидемиологической ситуации в этих странах", — добавил министр.

По его словам, международные направления открывают с двумя условиями: если страна соглашается принимать украинцев, а Украина — граждан этого государства, и благоприятная эпидемиологическая ситуация за рубежом.

Кроме того, Криклий отметил, что с 15 июня должны возобновить как международное, так и внутреннее авиасообщение, но в министерстве работают над тем, чтобы внутреннее восстановилось раньше.

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 24 тысяч 12 человек. Из них 718 умерли от осложнений, а 9 тысяч 690 выздоровели.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 340 новых случаев коронавируса, 152 человека выздоровели, а 10 — умерли.