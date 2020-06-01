Транспорт 40 минут назад

В Кабмине рассказали, с какими странами восстановят авиасообщение в первую очередь

В Мининфраструктуры работают над тем, чтобы внутреннее авиасообщение восстановилось в Украине раньше, чем 15 июня

Самолет. Фото: из открытых источников Самолет. Фото: из открытых источников
Самолет. Фото: из открытых источников

В Министерстве инфраструктуры заявили, что сейчас работают над восстановлением международного авиасообщения с 15 июня на "наиболее популярные направления".

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в эфире телеканала "1+1".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"С 15 июня начнем восстанавливать регулярное международное авиасообщение, но количество стран, которые будут открыты, — будет ограничено", — отметил он.

По словам главы Мининфраструктуры, прежде всего, работают над восстановлением авиасообщения с Турцией, Грецией, Кипром, Черногорией, Хорватией и Грузией.

Также Криклий пообещал, что точные данные в ведомстве сообщат в течение недели.

"Пока мы не говорим (о возобновлении авиасообщения) с Италией и Испанией из-за эпидемиологической ситуации в этих странах", — добавил министр.

По его словам, международные направления открывают с двумя условиями: если страна соглашается принимать украинцев, а Украина — граждан этого государства, и благоприятная эпидемиологическая ситуация за рубежом.

Кроме того, Криклий отметил, что с 15 июня должны возобновить как международное, так и внутреннее авиасообщение, но в министерстве работают над тем, чтобы внутреннее восстановилось раньше.

Читайте также:
В Украине возобновили межобластные автомобильные и ЖД-перевозки

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 24 тысяч 12 человек. Из них 718 умерли от осложнений, а 9 тысяч 690 выздоровели.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 340 новых случаев коронавируса, 152 человека выздоровели, а 10 — умерли.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине возобновили межобластные автомобильные и ЖД-перевозки
В Украине возобновили межобластные автомобильные и ЖД-перевозки
Из Киева — в Зальцбург. Wizz Air открывает новый рейс
Из Киева — в Зальцбург. Wizz Air открывает новый рейс
В МАУ рассказали, как и когда будут возобновлять авиаперелеты
В МАУ рассказали, как и когда будут возобновлять авиаперелеты
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Бунт заробитчан на границе: в Закарпатье произошли потасовки на КПП (ФОТО, ВИДЕО)

  3. В Беларуси проходят массовые пикеты за кандидатов в президенты от оппозиции (ВИДЕО)

  4. В Украине число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 24 тысячи

  5. Ракета SpaceX для полетов на Луну и Марс снова взорвалась: 4 раз за полгода (ВИДЕО)

Загрузка...