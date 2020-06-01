В Украине число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 24 тысячи

По состоянию на 9:00 понедельника, 1 июня, в Украине 24 тысячи 12 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 тысяч 690 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 340 новых случаев коронавируса, 152 человека выздоровели, а 10 — умерли, сообщает Министерство здравоохранения.

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По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1005 случаев;

Волынская область — 932 случая;

Днепропетровская область — 942 случая;

Донецкая область — 163 случая;

Житомирская область — 742 случая;

Закарпатская область — 1206 случаев;

Запорожская область — 447 случаев;

Ивано-Франковская область — 1420 случаев;

Кировоградская область — 514 случаев;

город Киев — 3043 случая;

Киевская область — 1600 случаев;

Львовская область — 1700 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Николаевская область — 294 случая;

Одесская область — 896 случаев;

Полтавская область — 270 случаев;

Ровенская область — 1770 случаев;

Сумская область — 170 случаев;

Тернопольская область — 1176 случаев;

Харьковская область — 1083 случая;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 454 случая;

Черновицкая область — 3377 случаев;

Черкасская область — 406 случаев;

Черниговская область — 177 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 1 июня в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 59 тысяч 339 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 31 мая в Украине 5 областей и город Киев не отвечают всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко второму этапу ослабления карантина.