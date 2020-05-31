Происшествия 1 час назад

К ослаблению карантина не готовы 5 областей и Киев — Минздрав

У них высокие показатели инцидентности, большая загруженность койко-мест в медучреждениях и низкий охват населения ПЦР-тестированием на коронавирус

Украинцы в масках на карантине. Фото: lviv.vgorode.ua Украинцы в масках на карантине. Фото: lviv.vgorode.ua
Украинцы в масках на карантине. Фото: lviv.vgorode.ua

По состоянию на 31 мая в Украине 5 областей и город Киев не отвечают всем необходимым критериям, чтобы иметь возможность перейти ко второму этапу ослабления карантина.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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В частности, в ведомстве отмечают, что к ослаблению не готовы Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Указано, что у них высокие показатели инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения), большая загруженность койкомест в медучреждениях и низкий охват населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

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Кроме того, в Киеве фиксируют превышение нормы выявленных случаев заболевания на 100 тысяч людей за последние 7 дней (инцидентности). При разрешенной норме в 12 случаев, в столице — 12,2.

Известно, что с 1 июня в Украине областям позволят переходить на 3 этап ослабления карантина.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 31 мая, в Украине было 23 тысячи 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 708 летальных, а 9 тысяч 538 пациентов выздоровели.

Ранее Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации по использованию спортивных залов и бассейнов с началом следующего этапа ослабления карантина — 1 июня.

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