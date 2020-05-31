Стало известно, как будут работать спортзалы и бассейны в условиях карантина

Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации по использованию спортивных залов и бассейнов с началом следующего этапа ослабления карантина — 1 июня.

Об этом на брифинге в воскресенье, 31 мая, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Так, среди условий посещения фитнес-центров ведомство рекомендует:

- на входе проводить термоскрининг;

- не допускать к занятиям людей с температурой 37°C и выше;

- рассчитать дистанцию в 1 человека на 10 квадратных метров;

- на входе должны быть антисептики для посетителей;

- работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы.

"Функционирование бассейнов разрешено также с определенными ограничениями по количеству людей, которые находятся на одной дорожке", — отметил глава Минздрава.

Кроме того, на период карантина запрещается использование многоразовых полотенец.

В то же время до сих пор остается запрещенной работа СПА-зон и массажа.

Ранее сообщалось, что торгово-развлекательные центры и гостиницы в Киеве возобновят работу с 30 мая.