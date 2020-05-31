Бизнес 20 минут назад

Стало известно, как будут работать спортзалы и бассейны в условиях карантина

Минздрав назвал рекомендации по использованию спортзалов и бассейнов с 1 июня

Бассейн. Фото: "Цензор" Бассейн. Фото: "Цензор"
Бассейн. Фото: "Цензор"

Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации по использованию спортивных залов и бассейнов с началом следующего этапа ослабления карантина — 1 июня.

Об этом на брифинге в воскресенье, 31 мая, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, среди условий посещения фитнес-центров ведомство рекомендует:

- на входе проводить термоскрининг;

- не допускать к занятиям людей с температурой 37°C и выше;

- рассчитать дистанцию в 1 человека на 10 квадратных метров;

- на входе должны быть антисептики для посетителей;

- работники учреждений должны быть одеты в маски и респираторы.

Читайте также:
"Может не быть свободных мест": как украинские хостелы работают, несмотря на карантин

"Функционирование бассейнов разрешено также с определенными ограничениями по количеству людей, которые находятся на одной дорожке", — отметил глава Минздрава.

Кроме того, на период карантина запрещается использование многоразовых полотенец.

В то же время до сих пор остается запрещенной работа СПА-зон и массажа.

Ранее сообщалось, что торгово-развлекательные центры и гостиницы в Киеве возобновят работу с 30 мая.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине от коронавируса умерли уже более 700 человек
В Украине от коронавируса умерли уже более 700 человек
Освобожденные от ЕСВ предприниматели и безработные имеют право на выплаты Соцстраха
Освобожденные от ЕСВ предприниматели и безработные имеют право на выплаты Соцстраха
В Украине от COVID-19 умерли уже 696 человек — Минздрав
В Украине от COVID-19 умерли уже 696 человек — Минздрав
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: лайфхаки от Аниты Соловей из Live.Here.Hotel и Алексея Самулева из Questoria.ua

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Синоптики рассказали, когда в Украине закончатся дожди

  3. Зеленский отчитался о своих доходах

  4. Вместо журналистов — искусственный интеллект: Microsoft увольняет редакторов MSN

  5. Курс юаня "пробил" 12-летнее дно, майнеры биткойна потирают руки

Загрузка...