ТРЦ и гостиницы в Киеве откроют 30 мая — Кличко

Торгово-развлекательные центры и гостиницы в Киеве возобновят работу с 30 мая 2020 года.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду, 27 мая, сообщает его пресс-служба.

"Друзья! Хочу сообщить, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон)", — объявил он.

В частности, ТРЦ в Киеве — с соблюдением санитарных норм и регламентов — будут открывать с субботы, 30 мая.

Также, по словам мэра, с 30 мая смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов. При этом рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание.

Как заявил Кличко, для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать:

- температурный скрининг сотрудников и постояльцев;

- масочный режим вне номеров;

- разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения.

Решение о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно, добавил городской председатель.

Ранее в КГГА предупреждали, что послабление карантина — это не его отмена, поэтому даже после открытия ТРЦ городские власти будут контролировать их работу, и в случае нарушения правил, смогут их штрафовать или закрывать.