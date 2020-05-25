Кличко рассказал, когда в Киеве откроют детские лагеря и спортивные секции

Несмотря на значительные ослабления карантина, вопрос открытия детских секций и лагерей в Киеве будут рассматривать не раньше июля.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга, сообщают "Украинские новости".

По словам мэра, сейчас к приему детей готовятся столичные садики.

"Говорить о работе детских секций и детских лагерей пока рано. Сейчас готовятся к приему детей столичные садики. Школы организуют работу для приема документов и проведения ВНО для выпускников. После открытия детских садов следующим этапом планируем работу детских лагерей в школах. Но это — перспектива июля, не раньше. О детских секциях — восстановление их работы запланировано на сентябрь", — заявил Кличко.

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Городской голова отметил, что детские развлекательные зоны в торгово-развлекательных заведениях также пока не будут открываться.

"Я уже говорил, что решение о возобновлении работы ТРЦ город примет отдельно. Надеюсь, их работу мы сможем разрешить уже до конца этой недели. Но, детские развлекательные зоны пока не будут работать. Мы ослабляем ограничения постепенно. Чтобы не допустить инфекционного взрыва", — сообщил Кличко.

Напомним, 1 июня в Киеве откроют детские сады и школы для выпускников 11 классов.

Ранее Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.

Известно, что в рамках ослабления карантина, с 22 мая в Украине будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта.

Также Кабмин принял решение с 25 мая открыть метро в Украине, в частности в Киеве.