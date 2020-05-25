Транспорт 50 минут назад

В Киеве и Харькове заработало метро

В подземку пассажиров пропускают только при наличии маски

Фото: КП "Киевский метрополитен" Фото: КП "Киевский метрополитен"
Фото: КП "Киевский метрополитен"

Сегодня, 25 мая, в Киеве и Харькове с соблюдением карантинных правил открылось метро — пассажиров пропускают только при наличии защитных масок.

При этом, людям, у которых есть визуальные признаки острого респираторного заболевания, будут измерять температуру: если она выше 37,2°С — не пропустят.

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Пассажиры могут оплатить поездку только при помощи электронного билета, однако жетоны, купленные ранее, можно использовать в течение месяца.

В киевском метрополитене не исключают, что в случае массового скопления людей могут полностью или частично ограничивать станции на вход. Столичные власти призывают не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости.

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Харьковский метрополитен пропускает людей также при наличии маски или респиратора.

В то же время, горсовет в своем приказе о возобновлении работы метро не сообщает о проведении температурного контроля на станциях или возможном ограничении допуска пассажиров.

Напомним, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили возобновить работу метро с 25 мая, а наземного общественного транспорта и магазинов — с 23 мая.

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