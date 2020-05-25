В Киеве и Харькове заработало метро

Сегодня, 25 мая, в Киеве и Харькове с соблюдением карантинных правил открылось метро — пассажиров пропускают только при наличии защитных масок.

При этом, людям, у которых есть визуальные признаки острого респираторного заболевания, будут измерять температуру: если она выше 37,2°С — не пропустят.

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Пассажиры могут оплатить поездку только при помощи электронного билета, однако жетоны, купленные ранее, можно использовать в течение месяца.

В киевском метрополитене не исключают, что в случае массового скопления людей могут полностью или частично ограничивать станции на вход. Столичные власти призывают не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости.

Харьковский метрополитен пропускает людей также при наличии маски или респиратора.

В то же время, горсовет в своем приказе о возобновлении работы метро не сообщает о проведении температурного контроля на станциях или возможном ограничении допуска пассажиров.

Напомним, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили возобновить работу метро с 25 мая, а наземного общественного транспорта и магазинов — с 23 мая.