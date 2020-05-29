"Может не быть свободных мест": как украинские хостелы работают, не смотря на карантин

Несмотря на постановление Кабмина о введении карантинных мер, многие хостелы продолжают работать по всей Украине. В некоторых дела идут так бойко, что койко-место нужно бронировать заранее.

Напомним, сейчас, несмотря на смягчение карантина, хостелам не разрешали возобновлять работу. Правительство Украины опубликовало постановление №392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий".

Дорожная карта выхода из карантина разделена на 5 этапов, которые позволят постепенно запускать бизнес в работу, а также вернуть граждан страны к нормальной жизни. Стоит отметить, что переход на очередной этап выхода из карантина будет зависеть от эпидемиологической ситуации и количества зараженных коронавирусом.

На 3-м этапе предусмотрено разрешение запуска работы учреждений по размещению гостей, к которым относятся санатории, базы отдыха и хостелы. Данные ограничения планируют снять с середины июня.

Однако, как выяснило Delo.ua, многие хостелы, не дожидаясь своего этапа, уже вовсю начали работать. Об этом журналисту стало известно в ходе опроса участников рынка о том,как повлиял коронавирус и карантин на их бизнесы.

При этом, большинство администраторов не захотели разговаривать на эту тему с журналистом Delo.ua, несмотря на то, что информация о работе хостела открыто размещена в соцсетях и в интернете. Лишь некоторые согласились пообщаться на условиях анонимности.

"Людей нет, основная масса наших клиентов находится в регионах и им сейчас не на чем добраться до Киева. Хостелы пустуют на 80%. Мы договорились с арендаторами о каникулах по оплате с расчетом, что все-таки власть скоро нам разрешит работать. При минимальной нагрузке посетителей нам все же удается выплачивать персоналу хоть какую-то зарплату", — рассказывает собеседник Delo.ua.

По его словам, далеко не все хостелы закрылись во время карантина. Поиск в соцсетях показал, что многие даже не пытаются скрывать свою работу.

Так, на странице Facebook хостела Palitra8 Киев появилась свежая публикация от 18 мая 2020 года, где написано, что хостел работает в прежнем режиме.

На звонок корреспондента ответила сотрудница хостела, но отказалась разговаривать. Лишь на вопрос, почему хостел публикует свежие объявления, собеседница Delo.ua заявила, что в такой способ они просто напоминают клиентам о своем существовании.

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После многих отказов, Delo.ua попробовало позвонить по объявлениям и забронировать номер.

Hostel 24 предоставляет размещение в различных районах Киева. По словам администратора заселиться в хостел можно только по приезду.

"У нас есть много свободных мест, перед тем как вы будете ехать в Киев позвоните заранее, чтобы мы смогли вас разместить. Цена койко-места зависит от локации апартаментов, на Подоле можно заселиться в общей комнате за 150 гривен в сутки", — говорит администратор.

На вопрос, можно ли работать хостелам во время карантина, девушка ответила, что "руководство решило работать".

Но вот в Z — апартаменты и Dream Hostel Kyiv на звонки журналиста никто не ответил.

Что касается хостелов в других крупных городах — Львов, Одесса и Харьков — там тоже удалось без особого труда найти работающий вопреки карантину хостел.

Администратор хостела Адмирал (Одесса) рассказала, что в выходные может не быть мест.

"Мы работаем, поэтому вам лучше забронировать койко-место заранее, так как в выходные может быть все занято. Койко-место в общей комнате стоит 200 гривен в сутки", — говорит администратор одесского хостела Адмирал.

В Харькове такая же ситуация. Администратор хостела Kharkov Citizen охотно предложила забронировать место.

"Потихоньку уже начали работать, место в общей комнате стоит 160 гривен, в отдельной комнате — 350 гривен. Перед тем, как будете ехать, обязательно позвоните, чтобы узнать наличие мест", — ответила она.

Во львовском Кава хостел администратор также не отказала в бронировании места.

"Мы уже открылись, если вы хотите приехать в воскресенье, места еще будут. Вы можете забронировать койко-место за 100 гривен за ночь."

Напомним, правительством Украины введена административная ответственность за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм Закона "О защите населения от инфекционных болезней", других законов, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями. За нарушение правил нарушители заплатят штраф: граждане — от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен, а должностные лица — от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду, 27 мая, сообщил, что с 30 мая разрешается работа ТРЦ и гостиниц, кроме хостелов.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua