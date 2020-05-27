33% малых предпринимателей потеряли более 50% доходов — опрос ЕБА

Треть предпринимателей, а именно 33% сообщают о 50-75% потерь от доходов. Также предприятия сообщают о значительном росте дебиторской задолженности. Еще 44% получили до 50% потерь от доходов, а 7% предприятий рассматривают вариант закрытия. И только в 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

Об этом сообщила пресс-служба ЕВА, со ссылкой на результаты собственного исследования, в котором были задействованы участники проекта Unlimit Ukraine.

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Чтобы достичь докарантинных темпов развития, 38% предпринимателей понадобится один год, 25% — два и более года, 19% — около шести месяцев. Только 3% сообщили, что уровень развития их бизнеса не изменился.

Помочь в восстановлении компаниям могут такие меры поддержки от государства — снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, предоставление более дешевого кредитного ресурса и отмены штрафных санкций за налоговые нарушения до конца года.

48% компаний удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% — отправить работников в неоплачиваемый отпуск. Сохранить персонал компании в неизменном составе смогли 59% предприятий. Еще 33% компаний коснулось сокращение, а вот 6% даже сейчас ищут новых сотрудников.

Бизнес готов возвращаться к работе — 54% компаний возобновят свою оффлайн деятельность в течение мая-июня. В то же время 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы. Кроме гибкости в работе, это еще и способ сократить расходы на аренду офиса.

"Если сравнить аналогичные опросы, проведенные Ассоциацией среди представителей крупного и малого бизнеса, мы видим, что запас прочности малых предпринимателей, к сожалению, оказался довольно ограниченным. Экономические последствия пандемии ударили прежде всего по финансовым результатам компаний, которые намного хуже, чем у крупного бизнеса. Также у малого бизнеса гораздо меньше возможностей для удержания сотрудников и оплаты труда на докарантинном уровне. В то же время, мы видим, что малый бизнес является более гибким, тогда как крупные компании рассматривают только частичный переход в онлайн, то МСБ предприниматели готовы к тотальной диджитализации, если позволяет вид деятельности. Гибкость и креативность — это те конкурентные преимущества малых предпринимателей, которые, надеюсь, будут использовать, чтобы преодолеть последствия этого кризиса, — комментирует менеджер проекта Unlimit Ukraine Европейской Бизнес Ассоциации Елена Эро.

Напомним, что бизнес требует внести ясность в новые правила и нормы по налогообложению.