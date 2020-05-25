Бизнес против отсрочки норм, которые позволят использовать сторонние РРО — ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и правительства Украины с призывом отклонить законопроект №3493 как таковой, что будет способствовать нивелированию качественных изменений, принятых в стране и обострению и так непростой ситуации с теневой экономикой в ​​стране.

В Ассоциации заявляют, что бизнес уже не первый год акцентирует необходимость обеспечения равных правил игры в стране.

В то же время, недавно в Верховной Раде был зарегистрирован в частности проект закона №3493, которым предлагается отсрочить внедрение в стране норм, способствующих детенизации экономики с 1 августа 2020 до 2023 года.

Речь идет о Законе №128-IX, согласно которому с 1 августа 2020 года должны состояться существенные сдвиги в направлении защиты легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывода из теневого оборота доли наличных расчетов, "серого" товара, улучшение эффективности налогового администрирования и расширения фискализации расчетных операций.

Кроме того, Законом предусмотрено создание мотивации для покупателей в содействии контроля за соблюдением требований законодательства путем введения механизма так называемого "кэшбек" или компенсации стоимости приобретенной покупки.

В то же время, введена возможность выдачи наличных на кассах торговых точек и возможность использовать параллельно с традиционными РРО современные технологии, в частности, программное обеспечение на замену РРО, которое можно будет установить на мобильный телефон или другое устройство.

В частности, бизнес, по своему желанию, сможет: воспользоваться бесплатным программным решением на сайте ГНС или написать собственное программное обеспечение, или приобрести другое ПО.

Иными словами, Закон №128-IX позволяет бизнесу сократить расходы на приобретение и обслуживание классических старых РРО.

Для программного РРО программа будет генерировать отчет автоматически. То есть фискальный сервер не даст дальше работать, пока не будет сгенерирован Z-отчет в сутки. Итак, вопрос предотвращения штрафов за несвоевременную регистрацию отчетов будет решен навсегда.

"К соответствующему решению по детенизации экономики страна шла достаточно длительное время. Поэтому чрезвычайно важно не перечеркнуть положительные достижения непродуманным решением. Тем более, один раз эти нормы уже были отложены. Они должны были вступить в силу еще с 19 апреля этого года, и, кроме введения новых видов бесплатных программных РРО, предусматривали разблокирование удобной услуги для потребителей по снятию наличных на кассе магазинов. Однако, одним из "антикризисных" законов старт был перенесен на 1 августа. Поэтому, чтобы обеспечить равные, рабочие, честные правила игры в стране важно, чтобы эти нормы заработали с августа этого года, а не были перенесены еще на три года", — прокомментировала Светлана Михайловская, заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации.

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17 мая, НБУ упростил порядок получения денег на кассах торговых предприятий. Для этого регулятор усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций.

Кроме этого, НБУ предусмотрел применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронными расчетными документами и электронных фискальных отчетных чеков.

Регулятор принял такое решение в соответствии с нормами Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг "и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".