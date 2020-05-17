НБУ упростил получение денег в кассах торговых предприятий

С 1 августа 2020 года держателям электронных платежных средств, в частности, платежных карт, станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией).

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), для этого Нацбанк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций. Такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

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Кроме этого, НБУ предусмотрел применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.

Регулятор принял такое решение в соответствии с нормами Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг "и других законов Украины по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Помимо того, Нацбанк расширил возможности торговых предприятий по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию НБУ на осуществление таких операций.

Соответствующая норма заработает с 01 июля 2020 года. Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 7 мая 2020 № 59 "Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".

Постановление вступает в силу с 25 мая 2020 года, через 10 дней после его официального опубликования.

Напомним.

28 апреля вступила в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно новым требованиям, теперь при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.