Старший брат смотрит на денежные переводы: ужесточены требования финансового мониторинга

Как это ни странно звучит, Украина оказалась одним из лидеров среди стран "догоняющего развития" по стремительности внедрения "цивилизованной" модели финансового мониторинга.

И можно констатировать тот факт, что 28 апреля произошла мини-революция в сфере государственного контроля финансовых операций, прямым эффектом которой стало изменение процедуры "отслеживания" денежных переводов. Вероятно, что косвенным ее эффектом будет появление в будущем новых инструментов налогового контроля за финансовыми операциями граждан.

Каким же именно образом новации Закона повлияют на всех и каждого?

1. Как это будет происходить на практике?

Итак, теперь каждая операция по проведению денежного перевода обязательно должна содержать:

Информацию об инициаторе перевода; Информацию о получателе перевода.

Физические лица (как и ФЛП) — отправители денежного перевода теперь обязаны предоставлять следующую информацию:

Фамилию, имя и отчество отправителя; Номер счета (электронного кошелька), с которого списываются средства; В случае отсутствия счета — уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить "отслеживание" операции; Место жительства (пребывания / регистрации) в Украине ИЛИ номер и серию паспорта ИЛИ регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ИЛИ дата и место (!) рождения.

О получателе перевода необходимо предоставлять следующую информацию:

Для физического лица (и ФЛП) — фамилию, имя и отчество, а также номер счета, на который зачисляются средства (в случае отсутствия счета — уникальный учетный номер финансовой операции); Для юридического лица — полное наименование, номер счета, на который зачисляются средства (в случае отсутствия счета — уникальный учетный номер финансовой операции).

Вначале о хорошем: плательщики "освобождены" от обязанности предоставлять вышеуказанную информацию, в случае проведения:

1) операций снятия средств с собственного счета;

2) перевода средств с целью уплаты налогов, сборов, платежей, сборов, штрафных санкций за нарушение законодательства;

3) перевода средств за жилищно-коммунальные услуги;

4) перевода средств наличными в пределах Украины на сумму менее 5000 гривен (при отсутствии признаков связанности с другими финансовыми операциями);

5) перевода средств на сумму менее 30 тысяч гривен, или сумму, эквивалентную указанной сумме, в том числе в иностранной валюте, с целью оплаты стоимости товаров, работ, услуг, погашение задолженности по кредиту при условии, что такой платеж может быть отслежен с помощью уникального учетного номера финансовой операции перевода средств и позволяет определить лицо, которое заключило договор с получателем поставки товаров;

6) перевода средств с использованием электронных платежных средств; а также другие операции (полный список содержится в статье 14 Закона).

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Предполагается, что "в идеальных условиях" новая процедура денежных переводов должна работать следующим образом:

Нет необходимости предоставлять информацию об инициаторе/получателе денежного перевода при уплате налогов, штрафов, счетов за жилищно-коммунальные услуги (без ограничения суммы) и переводе наличных средств в пределах Украины на сумму менее 5000 гривен (при отсутствии признаков связанности перевода с другими операциями, то есть его "дробления"); Денежный перевод на сумму до 30 000 гривен и без предоставления информации об инициаторе/получателе перевода возможен исключительно в случае оплаты стоимости товаров/работ/услуг, платежа по кредиту, при условии, что такой платеж может быть отслежен и позволяет определить лицо, которое заключило договор; Клиенты, которые совершают денежные переводы наличных с помощью платежных терминалов, будут обязаны предоставить необходимую информацию об инициаторе/получателе перевода при переводе средств наличными на сумму, превышающую 5000 гривен, в противном случае перевод будет невозможен; Собственники всех кошельков "электронных денег" будут принудительно идентифицированы/верифицированы до конца 2020 года.

Очевидным результатом нововведений будет скорое оборудование платежных терминалов NFC устройствами для считывания Visa PayWave или MasterCard Contactless платежных карт для идентификации клиентов с помощью банковской платежной карты.

Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. Так, Закон содержит достаточно много новых и "жестких" требований к участникам рынка денежных переводов:

Каждый платеж, который не содержит достаточной информации должен быть остановлен либо у инициатора должна быть истребована необходимая информация; Денежный перевод наличных (даже на сумму менее 5000 гривен) не является "гарантированным" переводом, поскольку, в случае возникновения "подозрения" в том, что операция может быть связана с отмыванием средств, такой платеж будет отклонен или же инициатору будет направлен запрос о предоставлении дополнительной информации (без завершения перевода); Предоставление инициатором платежа недостоверной информации или попытка введения в заблуждение влечет за собой отказ в проведении операции в силу прямых требований Закона; О каждом факте предоставления плательщиком "неправильной" или отсутствующей информации о переводе должен быть проинформирован НБУ; Закон даже предусматривает возможность обмена информацией о тех плательщиках, которым получали регулярный отказ в проведении операций (бюро кредитных историй для "мертвых душ").

2. Правильно ли понимается, что теперь гражданам делать переводы свыше 5 тысяч гривен опасно с точки зрения налоговой? Банк будет передавать ей данные о больших суммах для проверки происхождения денег?

Банки предоставляют налоговым органам исчерпывающий список информации, который определен Законом Украины "О банках и банковской деятельности". И пока банк предоставляет налоговой информацию о финансовых операциях физических лиц только для обмена информацией в рамках Соглашения FATCA и международных договоров об обмене налоговой информацией.

Формально, подтверждать происхождение средств необходимо лишь во время проведения пороговых операций на сумму, превышающую 400 тысяч гривен.

Однако не стоит забывать о том, что в силу требований нового Закона банк обязан истребовать информацию об источнике средств, связанных с финансовой операцией, в случае возникновения "необходимости".

3. Какова практика в подобных делах в других странах?

В Европейском Союзе аналогичная система действует с 2015 года, в США с 2010 года используется концепция "joint & travel rules" (сбор информации об участниках денежных переводов на сумму, превышающую 3000 долларов США).

4. Для чего принято это решение, какую проблему оно должно решить и какая его цель?

Формальной целью принятия нового Закона является приведение отечественной системы финансового мониторинга к европейским требованиям и обеспечение "неотвратимости наказания за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия" (цитата из текста нового Закона).

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Косвенным результатом реализации новой системы финансового мониторинга может быть появление в будущем нового инструмента контроля граждан "по расходам". С принятием Закона все переводы подлежат обязательному мониторингу, а значит, любое расхождение в рамках конкретного налогового периода между официальной информацией о доходах/расходах и "информацией de facto" становится легко определяемым.

Как говорил Наполеон, каждая революция — это убеждение, подкрепленное штыками.

И в новом Законе таких "убеждений" достаточно. Особое влияние Закон окажет на деятельность финансовых учреждений, в отношении которых Закон ввел действительно революционные понятия, как "презумпция виновности", "неотвратимость наказания" и миллионные штрафы за нарушение правил финансового мониторинга.

Владимир Литвинюк, руководитель практики риск-менеджмента и комплаенс "Сытнюк и Партнеры", специально для Delo.ua