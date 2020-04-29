Украинцы жалуются на невозможность перевести больше 5000 грн в терминале — в НБУ ответили

Вступивший в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) денег" существенно не изменит жизнь 95% клиентов банков, ведь они уже идентифицированы. Об этом заявили в Национальном банке Украины после того, как поднялась волна возмущения от новости о невозможности с 28 апреля беспрепятственно переводить денежные суммы свыше 5 тысяч гривен.

Напомним, как ранее сообщалось, с 28 апреля согласно новым ужесточенным правилам финмониторинга, переводы денежных средств свыше 5 тысяч гривен должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег, что на практике означает, что украинцы больше не смогут анонимно (без какой-либо идентификации), к примеру, пополнять чужие счета в платежных терминалах или перебрасывать на карточку более 5 тысяч грн.

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В Национальном банке Украины поспешили разъяснить, что закон не меняет обычные операции по переводу денег граждан, и что принимался он для того, чтобы испортить жизнь "схемщиков", а не усложнить жизнь простым людям.

"Те изменения, которые прописаны в законе, все участники рынка могут внедрить до конца года. Для этого есть переходный период. В случае нарушений, Национальный банк гарантирует адекватное отношение и понимание", — заявили в НБУ.

Однако, как рассказали Delo.ua жители Киева, они уже со вчерашнего дня не смогли в платежных терминалах осуществить переводы свыше 5 тысяч гривен — терминал попросту блокировал такой перевод.

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"Я сегодня уже не смог на свою карту кинуть больше 5 тысяч гривен в терминале "ПриватБанка". Там сразу стоит лимит: можете внести до 5 тысяч гривен. Но я не понимаю, зачем это, ведь там всегда и так еще и номер мобильного перепроверяли, то есть и так было понятно, что я сам себе кидаю", — возмутился киевлянин.

В ответ на это в Нацбанке подтвердили, что "если вы будете пополнять карту через терминал, то все зависит от того, есть ли у такого терминала лимит".

"Если он (лимит в терминале — Delo.ua) установлен на уровне 5 тысяч грн, то больше вы перевести не сможете. Свыше 5 тысяч гривен — в отделении банка или через терминал, которые технологически может обеспечить проверку плательщика.

Что касается переводов с карты на карту, то здесь, говорят в НБУ, ничего не поменялось, так как в банке уже есть вся информация о владельце карты и это уже идентифицированный клиент.

"Нет никаких изменений для переводов с карты на карту. Свободно переводите как 10 тысяч грн, так и 25 тысяч грн (в пределах сумм, разрешенных банком)", — ответили в Национальном банке Украины.

Если же у человека есть 10 тысяч грн наличными и он хочет перевести их другому человеку на карту, то в таком случае, отметили в Нацбанке, сделать эту операцию можно в отделении банка.

"Для этого потребуется паспорт. Другой способ — перевод через терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. Если такое устройство имеет считыватель данных с карточки, то операцию можно сделать и на 10 тысяч грн и на 20 тысяч грн. Если же такого считывателя нет, и верификацию провести нельзя, то все в пределах лимита до 5 тысяч грн. У тех финансовых компаний, которые не оборудовали терминалы считывателями, будет время это сделать до конца года", — разъяснили в НБУ.

Ниже ответы Национального банка на другие не менее важные вопросы украинцев касательно новых правил совершения денежных переводов.

❓Что теперь с оплатой коммуналки?

Ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей.

❓Если я дважды переведу по 5 тысяч грн на карту, ее заблокируют?

Нет. Это низкорисковая операция. Одиночные переводы на 10 или 20 тысяч грн не интересуют тех, кто их проверяет. И потребности в подтверждении происхождения средств здесь нет.

Закон о финмониторинге о другом. Банки будут фокусироваться на самых высоких зонах риска — операциях свыше 400 тысяч гривен, а также на необычных операциях клиентов. Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощей, а затем переводит деньги на оплату металлолома на сотни тысяч гривен. Это странная, не присущая операция. Стоит обратить внимание на этот экзотический случай.

❓Я покупаю телевизор в интернет-магазине за 40 тысяч грн. Какие здесь "подводные камни"?

Если платите картой — ничего нового. Если доставка телевизора будет через почтового оператора, а оплата наложенным платежом — то вспоминаем о правилах работы с наличностью. Почтовик попросит у вас личные документы.

❓Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты?

Вы уже идентифицированный клиент, если у вас есть валютный счет в банке. Никаких лимитов и ограничений законом о финмониторинге не установлено.

❓ Хочу передать 10 тысяч гривен международной системой переводов. Нужна идентификация?

Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

❓Иду в отделение банка сделать перевод на 100 тысяч грн или открывать депозит на 150 тысяч грн. Взял паспорт. Справка о доходах нужна?

Нет, не нужна. Мы всегда говорили банкам, что клиенты не должны предоставлять информацию об источниках происхождения средств по простым операциям на "допороговые" суммы.

Подтверждать происхождение средств надо только во время больших операций — более 400 тысяч гривен. Подход к изучению источников происхождения не изменился.

❓А если перевод на 500 тысяч грн? А источников происхождения нет. Или заблокируют счет, а средства на нем — "заморозят"?

Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию. Вы же когда открывали счет, то и заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходы. Банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными для него.

Согласитесь, странно, если студент, который ежемесячно получает стипендию одну тысячу гривен, а потом покупает квартиру за миллион гривен?! В то же время абсолютно нормальной будет операция для клиента со средним или выше среднего уровнем доходов.

❓Как пользоваться электронным кошельком? Слышал, что теперь требуется идентификация. А для пополнения мобильного счета тоже нужна?

Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков нужна. Но таких кошельков, которые используются для оплаты мобильных услуг. Для них сделано исключение в законе. Проверять нужно владельцев кошельков, которые покупают через них товары и платят за услуги. Для этого также есть время до конца года.

Необходимые документы: паспорт и идентификационный код. Операции по е-кошелькам будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.