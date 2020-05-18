Лицензия на перевод денег без открытия счетов стала электронной — НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) вводит Электронный реестр лицензий на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, вместо бумажной формы лицензия на перевод средств становится электронной.

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Таким образом, внесение соответствующей учетной записи в Реестр становится фактом выдачи заявителю лицензии на перевод средств. Со сведениями из Реестра всегда можно ознакомиться на сайте Национального банка по ссылке.

Заявитель при необходимости в любое время сможет получить выписку из Реестра в бумажной форме.

Кроме этого, в связи с переходом на электронную форму выдачи лицензии отменяются услуги по переоформлению лицензии на перевод средств и выдачи ее дубликата.

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Ранее полученные "бумажные" лицензии остаются в силе, они не требуют замены, срок их действия не ограничивается. Сведения о существующих участников рынка автоматически включены в Реестр.

При необходимости они всегда могут бесплатно получить выписку из нового электронного Реестра.

Также снижены документальные нагрузки на участников рынка платежных услуг. В ряде случаев в случае изменения небанковское учреждение больше не должна подавать в Национальный банк для согласования обновленную информационную справку об условиях и порядке предоставления услуг по переводу средств.

Соответствующие изменения в Положение о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 8 мая 2020 № 60, который вступил в силу с 16 мая 2020 года.

Напомним, с 1 августа 2020 года держателям электронных платежных средств, в частности, платежных карт, станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией).