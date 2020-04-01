НБУ завел на валютный и платежный рынки Украины три компании

В марте 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) выдал три лицензии небанковским финансовым учреждениям: две лицензии на осуществление валютных операций и одну — на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Так, ООО "ФК "Єдиний простір" получила лицензию на осуществление операций по торговле валютными ценностями в наличной форме и лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Также, Национальный банк выдал третью лицензию на осуществление валютных операций лайф-страховщику — ЧАО "ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ". На основании этой лицензии компания сможет получать страховые платежи и осуществлять страховые выплаты по договорам страхования жизни в иностранной валюте.

Таким образом, на сегодняшний день на валютном рынке действует 41 участник, имеющий генеральную лицензию/лицензию на осуществление валютных операций, а на платежном рынке — 64 участника, которые имеют лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

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Кроме того, в марте Национальный банк принял решение о согласовании правил новой платежной системы — внутригосударственной платежной системы Герц. Всего на сегодня в Украине зарегистрировано 38 платежных систем.

Платежной организацией внутригосударственной платежной системы Герц является ООО "ФК "ГЕРЦ" (город Одесса).

Напомним, в марте Нацбанк определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

Распределение платежных систем по категориям важности осуществляется регулятором согласно международной практике для приведения деятельности значимых платежных систем, которые занимают значительную долю на рынке, в соответствии с международными стандартами оверсайта.