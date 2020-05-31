В Украине от коронавируса умерли уже более 700 человек

По состоянию на 9:00 воскресенья, 31 мая, в Украине 23 тысячи 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 708 летальных, а 9 тысяч 538 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 468 новых случаев коронавируса, а 227 человек выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 993 случая;

Волынская область — 908 случаев;

Днепропетровская область — 942 случая;

Донецкая область — 163 случая;

Житомирская область — 739 случаев;

Закарпатская область — 1189 случаев;

Запорожская область — 444 случая;

Ивано-Франковская область — 1402 случая;

Кировоградская область — 511 случаев;

город Киев — 2985 случаев;

Киевская область — 1573 случая;

Львовская область — 1669 случаев;

Луганская область — 47 случаев;

Николаевская область — 293 случая;

Одесская область — 888 случаев;

Полтавская область — 270 случаев;

Ровенская область — 1713 случаев;

Сумская область — 168 случаев;

Тернопольская область — 1169 случаев;

Харьковская область — 1066 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 444 случая;

Черновицкая область — 3349 случаев;

Черкасская область — 402 случая;

Черниговская область — 167 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 31 мая в Центр поступило 908 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 58 843 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 30 мая в Украине было зарегистрировано 23 тысячи 204 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых — 696 летальных, а 9 тысяч 311 пациентов выздоровели.