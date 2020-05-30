В Украине от COVID-19 умерли уже 696 человек — Минздрав

По состоянию на 9:00 30 мая, в Украине зарегистрировано 23 тысячи 204 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых — 696 летальных, 9 тысяч 311 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 393 новых случая.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 958 случаев;
Волынская область — 887 случаев;
Днепропетровская область — 933 случая;
Донецкая область — 158 случаев;
Житомирская область — 699 случаев;
Закарпатская область — 1171 случай;
Запорожская область — 440 случаев;
Ивано-Франковская область — 1379 случаев;
Кировоградская область — 506 случаев;
город Киев — 2904 случая;
Киевская область — 1556 случаев;
Львовская область — 1619 случаев;
Луганская область — 46 случаев;
Николаевская область — 288 случаев;
Одесская область — 883 случая;
Полтавская область — 268 случаев;
Ровенская область — 1680 случаев;
Сумская область — 168 случаев;
Тернопольская область — 1160 случаев;
Харьковская область — 1025 случаев;
Херсонская область — 178 случаев;
Хмельницкая область — 432 случая;
Черновицкая область — 3306 случаев;
Черкасская область — 401 случай;
Черниговская область — 159 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 30 мая 2020 года в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57 тысяч 935 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, 29 мая в Украине было зарегистрировано 22 тысячи 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8 тысяч 934 пациента выздоровели.