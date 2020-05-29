В Украине зафиксировано 22 811 случаев COVID-19 — Минздрав

По состоянию на 9:00 29 мая в Украине зарегистрировано 22 тысячи 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8 тысяч 934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, по данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 957 случаев;
Волынская область — 863 случая;
Днепропетровская область — 930 случаев;
Донецкая область — 158 случаев;
Житомирская область — 694 случая;
Закарпатская область — 1147 случаев;
Запорожская область — 431 случай;
Ивано-Франковская область — 1360 случаев;
Кировоградская область — 503 случая;
город Киев — 2849 случаев;
Киевская область — 1535 случаев;
Львовская область — 1563 случая;
Луганская область — 46 случаев;
Николаевская область — 284 случая;
Одесская область — 878 случаев;
Полтавская область — 268 случаев;
Ровенская область — 1628 случаев;
Сумская область — 167 случаев;
Тернопольская область — 1145 случаев;
Харьковская область — 1011 случаев;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 407 случаев;
Черновицкая область — 3259 случаев;
Черкасская область — 401 случай;
Черниговская область — 150 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 мая 2020 в Центр поступило 1011 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 57006 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по оценкам Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, пик эпидемии COVID-19 в стране уже прошел.