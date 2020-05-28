Украина прошла пик эпидемии коронавируса — НАНУ

По оценкам Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, пик эпидемии COVID-19 в стране уже прошел.

Об этом сообщили на пресс-конференции в Национальной академии наук Украины (НАНУ).

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По оценкам ученых, пик заболеваемости пришелся на первую неделю мая. В этот период фиксировали около 500 новых случаев COVID-19 ежедневно.

"Пик сейчас уже преодолен, хотя склон [кривой новых случаев заболевания] достаточно пологий, и мы выходим на уменьшение количества заболевших за день", — заявил вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний.

Фаза плато, которая продолжалась в первые 2 недели мая, также пройдена.

После прохождения фазы плато 10 мая началось затухание эпидемии по более оптимистичному сценарию, заявили в НАНУ.

Согласно оптимистическому прогнозу украинских ученых, до 25 июня количество инфицированных в Украине может превысить 29 тысяч, а количество летальных случаев приблизится к 1000.

Напомним, в Украине число заразившихся коронавирусом превысило 22 тысячи. С начала эпидемии умерли 669 пациентов с COVID-19, более 8000 человек уже выздоровели.

За минувшие сутки подтвердили 477 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 444 человека, а 11 пациентов умерли.