Коронавирусом в Украине за сутки заболели 477 человек, а выздоровели — 444

По состоянию на 9:00 четверга, 28 мая, в Украине 22 382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 477 новых случаев коронавируса, а 444 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 947 случаев;
Волынская область — 851 случай;
Днепропетровская область — 920 случаев;
Донецкая область — 158 случаев;
Житомирская область — 673 случая;
Закарпатская область — 1124 случая;
Запорожская область — 425 случаев;
Ивано-Франковская область — 1339 случаев;
Кировоградская область — 495 случаев;
город Киев — 2793 случая;
Киевская область — 1517 случаев;
Львовская область — 1513 случаев;
Луганская область — 45 случаев;
Николаевская область — 282 случая;
Одесская область — 861 случай;
Полтавская область — 268 случаев;
Ровенская область — 1588 случаев;
Сумская область — 166 случаев;
Тернопольская область — 1131 случай;
Харьковская область — 981 случай;
Херсонская область — 177 случаев;
Хмельницкая область — 386 случаев;
Черновицкая область — 3201 случай;
Черкасская область — 401 случай;
Черниговская область — 140 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 мая в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 995 сообщений о подозрении на коронавирус.
Как сообщалось, по состоянию на 27 мая 2020 года в Украине провели 1355 ИФА-тестов на коронавирус. В настоящее время ИФА-тестирование проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.