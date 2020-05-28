Коронавирусом в Украине за сутки заболели 477 человек, а выздоровели — 444

По состоянию на 9:00 четверга, 28 мая, в Украине 22 382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 477 новых случаев коронавируса, а 444 человека выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 947 случаев;

Волынская область — 851 случай;

Днепропетровская область — 920 случаев;

Донецкая область — 158 случаев;

Житомирская область — 673 случая;

Закарпатская область — 1124 случая;

Запорожская область — 425 случаев;

Ивано-Франковская область — 1339 случаев;

Кировоградская область — 495 случаев;

город Киев — 2793 случая;

Киевская область — 1517 случаев;

Львовская область — 1513 случаев;

Луганская область — 45 случаев;

Николаевская область — 282 случая;

Одесская область — 861 случай;

Полтавская область — 268 случаев;

Ровенская область — 1588 случаев;

Сумская область — 166 случаев;

Тернопольская область — 1131 случай;

Харьковская область — 981 случай;

Херсонская область — 177 случаев;

Хмельницкая область — 386 случаев;

Черновицкая область — 3201 случай;

Черкасская область — 401 случай;

Черниговская область — 140 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 мая в Центр поступило 1110 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 55 995 сообщений о подозрении на коронавирус.

Как сообщалось, по состоянию на 27 мая 2020 года в Украине провели 1355 ИФА-тестов на коронавирус. В настоящее время ИФА-тестирование проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.