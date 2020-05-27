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Массовое тестирование на коронавирус: в Украине провели 1355 тестов на антитела к COVID-19

ИФА-тестирование сейчас проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве

Зпбор крови для анализа на коронавирус. Фото: radiosvoboda.org Зпбор крови для анализа на коронавирус. Фото: radiosvoboda.org
Зпбор крови для анализа на коронавирус. Фото: radiosvoboda.org

По состоянию на 27 мая 2020 года в Украине провели 1355 ИФА-тестов на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

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Указано, что в настоящее время ИФА-тестирование проводится в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и Киеве.

"В целом диагностирование COVID-19 в Украине проводят, по меньшей мере, 62 лаборатории, включая 15 частных. По состоянию на 27 мая, всего исследованы 312 532 образца методом ПЦР и ИФА", — говорится в сообщении.

Известно, что больше всего ПЦР-исследований провели Киевский городской лабораторный центр — 25 714, Винницкий областной лабцентр — 19 234, Черновицкий областной лабцентр — 17 237, Черкасский областной лабцентр — 14 621 и Запорожский областной лабцентр — 13 846 исследований.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Украине, с большой долей вероятности, будет запущено массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV).

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Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не предусмотрено бесплатное тестирование на коронавирус всех желающих.

25 мая подразделение шведского медицинского холдинга Medicover лаборатория "Синэво" в Украине начало массовое тестирование населения на антитела класса G (lgG) к коронавирусу COVID-19.

Тестирование сможет выявить тех, кто переболел COVID-19 и уже имеет иммунитет, а также оценить общий уровень коллективного иммунитета по всей стране.

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