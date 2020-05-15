Массовое тестирование на COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам руководителя Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.

Также Степанов добавил, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты.

Более того, в некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель. Так, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

"Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", — отметил президент Зеленский.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Украине, с большой долей вероятности, будет запущено массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV).

Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не предусмотрено бесплатное тестирование на коронавирус всех желающих.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы, 15 мая, в Украине было 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.