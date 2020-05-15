Происшествия 1 час назад

Массовое тестирование на COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе

В Украине готовят к запуску массовое тестирование на коронавирус

Взятие анализа на коронавирус. Фото: kp.ru Взятие анализа на коронавирус. Фото: kp.ru
Взятие анализа на коронавирус. Фото: kp.ru

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

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По словам руководителя Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.

Также Степанов добавил, что уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты.

Более того, в некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель. Так, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

"Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", — отметил президент Зеленский.

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Ранее стало известно, что в ближайшее время в Украине, с большой долей вероятности, будет запущено массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV).

Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не предусмотрено бесплатное тестирование на коронавирус всех желающих.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы, 15 мая, в Украине было 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.

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